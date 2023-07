Passo a passo para limpar seu nome em menos de 10 minutos na Serasa

Ter o nome sujo nos órgãos de proteção ao crédito pode ser uma situação estressante, afeta negativamente as possibilidades financeiras e qualidade de vida. Uma restrição no nome pode te impedir de contratar empréstimos e de aumentar seu limite de crédito, quando necessário. Por isso, sair do negativo deve ser o primeiro passo para isso!

Felizmente, o novo programa Desenrola Brasil, do governo federal, agora permite que negativados negociem suas dívidas diretamente com os bancos credores. Dívidas de até R$100 reais, por exemplo, podem ser “perdoadas”, ou seja, mesmo que você continue com a dívida em ativo, seu nome sai de órgãos de proteção ao crédito, como a Serasa e o SPC.

Desde o lançamento do programa, as negociações são voltadas para a Faixa 2 do programa, que inclui pessoas com dívidas contratadas até dezembro de 2022 e que possuem renda de até R$ 20 mil por mês. Veja mais alguns bancos que estão abertos ao programa:

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil;

Santander;

Itaú Unibanco;

Bradesco.

Nubank que aderiu a Desenrola recentemente, o que proporcionou ao governo ter base de 2,5 mi de CPFs que serão limpos somente nesta fase. A instituição financeira foi uma das últimas a se cadastrar no programa. O C6 Bank ainda avalia a participação.

Como limpar o nome pelo site ou aplicativo?

Para limpar seu nome através do próprio site da Serasa, siga os passos abaixo:

Acesse o site da serasa ou o app – disponível para as plataformas Android e iOS;

Vá em “Consultar CPF grátis”;

Faça um cadastro ou realize o login;

Vá em “Meu CPF” e prossiga;

Verifique se o CPF está negativado;

Confira as informações detalhadas sobre as dívidas existentes e o valor a ser pago;

Escolha a melhor opção de negociação, dentro das suas condições;

Conclua o acordo, emita e pague os boletos das parcelas.

Qual a importância de ter o nome limpo?

Um total de 67,4% de brasileiros estavam endividados em até o mês de julho de 2020. Em fevereiro de 2020, logo antes do agravamento da crise da Pandemia do Corona Vírus, 65,1% das famílias tinham dívidas – o que significa que em pouco tempo houve um crescimento considerável nessa taxa de endividamento.

Com o nome sujo, o consumidor passa a ter restrições para obter novos financiamentos, uma vez que isso impacta negativamente o seu ´score de crédito´, sem contar que algumas operações como fechar um contrato de aluguel, telefonia celular ou qualquer outra que implique em prazo de pagamento pode ser tornar bem mais complicada. Isso acontece porque antes de realizar qualquer transação comercial, empresas checam o nome do consumidor para garantir que não exista pendência naquele CPF.

Pessoas com o nome limpo na praça têm mais facilidade para comprar a prazo, emitir cheques, solicitar cartões de crédito e obter financiamentos com juros mais baixos, ou seja, um histórico de bom pagamento e sem dívidas em atraso é sinônimo de mais realizações.

