Descubra como calcular sua dívida completa para quitar apenas o que deve

Como calcular uma dívida – Imagine-se prestes a embarcar em uma viagem pelo universo das finanças pessoais, onde a chegada em uma terra desconhecida chamada “saldo devedor” é o destino final. Para muitos, este termo pode parecer um enigma intransponível. Contudo, é essencial desvendar seus mistérios para uma administração financeira eficaz e otimizada. Se você já se perguntou como é possível calcular o saldo devedor de um empréstimo consignado ou porque essa informação é crucial para planejar a quitação de uma dívida, fique tranquilo, pois você veio ao lugar certo para encontrar as respostas que procura.

É fundamental calcular o saldo devedor ao planejar a quitação ou amortização de uma dívida. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aprenda a calcular o valor da sua dívida

O saldo devedor representa a quantia total de uma dívida, incluindo os juros. Seja para financiar um carro ou uma casa, ou realizar um empréstimo consignado, ao adquirir uma dívida, paga-se em prestações que, ao longo do tempo, reduzem esse saldo devedor. Dessa maneira, o valor ainda devido em um empréstimo ou financiamento, conhecido como saldo devedor, é calculado subtraindo-se o montante das parcelas já pagas do total do empréstimo.

Para exemplificar, se um empréstimo de R$ 10.000,00 foi feito e já se pagou R$ 5.000,00, o saldo devedor será de R$ 5.000,00. Este montante é relevante, pois determina o valor dos juros que ainda serão pagos. Isso implica que quanto maior for o saldo devedor, maior será o valor dos juros.

Existem várias maneiras de verificar o saldo devedor de uma dívida, todas extremamente importantes para permitir que você compreenda como realizar esse cálculo e saiba quais opções estão disponíveis. Uma maneira simples de determinar o valor bruto do seu saldo devedor é multiplicar o número de parcelas restantes pelo valor total de cada parcela. Este cálculo é mais complexo ao considerar a dedução dos juros, pois é necessário prever o valor das parcelas futuras da dívida.

Como o pagamento é feito diretamente da folha de pagamento, o cálculo é efetuado pelo banco que concedeu o empréstimo. A maneira mais eficaz de entender o cálculo do saldo devedor é solicitar ao banco responsável um Demonstrativo de Evolução da Dívida (DED). Este documento abrange todas as informações do empréstimo consignado, como o saldo devedor, o valor total e a quantidade de parcelas restantes a serem pagas.

Para realizar o cálculo do saldo devedor de maneira simples e prática, considere um empréstimo consignado feito em 84 parcelas mensais de 200 reais e que já foram pagas 19 parcelas, ou seja, ainda faltam 65 parcelas para finalizar o contrato. Ao multiplicar 200 reais por 65, o saldo devedor bruto é de R$13.000,00.

Cálculo mais complexo

Para um cálculo mais complexo, existem métodos como a tabela Price e a tabela SAC (Sistema de Amortização Constante). Na tabela Price, o valor da parcela é calculado com base no valor do empréstimo e na taxa de juros acordada, e o saldo devedor é calculado subtraindo o valor presente das parcelas restantes do valor original do financiamento. Na tabela SAC, o valor do financiamento é dividido pelo número de meses do prazo para se obter o valor da amortização mensal constante. Os juros mensais são então calculados e subtraídos do valor da amortização mensal para se obter o valor da parcela mensal. Este processo é repetido para cada mês, atualizando o saldo devedor a cada iteração.

Há também muitas vantagens em quitar o saldo devedor de um empréstimo consignado, como economia em juros, aumento da liquidez mensal, melhoria da saúde financeira e aumento do score de crédito. Para quitar antecipadamente um empréstimo consignado, é possível solicitar ao credor o boleto de quitação, que incluirá o saldo devedor atualizado e com os devidos descontos do valor de juros.

Uma das formas mais eficazes de diminuir o saldo devedor é através da portabilidade de consignado, que permite levar o empréstimo para uma empresa com juros mais atrativos. A meutudo, por exemplo, oferece portabilidade de consignado para aposentados e pensionistas do INSS em duas modalidades: redução de parcela e recebimento de troco. Para aqueles que desejam diminuir o saldo devedor, a redução de parcela, que permite reduzir o valor pago na prestação, é a opção ideal.

