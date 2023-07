Comunicado GERAL: como os criminosos estão aplicando GOLPES em dívidas

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou um alerta para golpes envolvendo o Programa Desenrola, que tem como principal objetivo reintroduzir as pessoas com restrição de crédito na economia e deixando-os disponíveis para a contratação de determinados serviços, permitindo as melhores condições de renegociação e dívidas.

Segundo informado, criminosos podem aproveitar o programa para aplicar golpes por meio de links falsos e da engenharia social, que usa técnicas para enganar o usuário. Dessa forma, fornecendo dados confidenciais, além de realizar transações bancárias.

Nessa primeira fase, as instituições financeiras limpam o nome das pessoas com débitos de até R$100,00, lembrando que a dívida não é perdoada, mas sim que o devedor deixa de ficar com o nome sujo e pode adquirir novos empréstimos e fazer operações como fechar contratos e etc. Existe ainda a possibilidade de renegociação de débitos com bancos por devedores com renda de até R$20mil reais.

Lembrando que o programa Desenrola só abrange dívidas contraídas no prazo de até 31 de dezembro de 2022.

A Febraban orienta que as pessoas interessadas em obter as renegociações no programa do governo, busquem informações apenas nos canais oficiais dos bancos participantes, como nas agências, internet banking ou em seus aplicativos bancários. Se for renegociar na internet banking por exemplo, a entidade orienta que o acesso seja feito direto no endereço da instituição financeira.

Se desconfiar de alguma proposta ou do valor, deve-se imediatamente entrar em contato com o banco nos seus canais oficiais. Além disso, somente após a formalização de um contrato de renegociação é que o usuário pode ter os valores debitados da conta, nas datas acordadas. Outro alerta é que, em caso de boletos, se deve checar na hora do pagamento se está sendo feito realmente para a instituição financeira com a qual o cliente tem a pendência.

A Febraban acrescenta que não envia comunicado algum para renegociar dívidas no programa Desenrola. Caso receba qualquer mensagem com o logotipo da entidade ou de bancos, deve descartá-la e entrar em contato com os canais oficiais da instituição financeira.

Qual a taxa de juros oferecida na renegociação do programa Desenrola.

Na etapa já iniciada, cada endividado deve procurar seu banco para saber se:

1) a instituição está participando do programa;

2) avaliar qual a oferta de renegociação está sendo feita.

Ou seja, para esta faixa de renda, não há teto para as taxas de juros que os bancos podem oferecer nem mínimo de desconto nas dívidas, desde que parcelem os débitos em pelo menos 12 vezes.

Para incentivar os bancos a darem descontos maiores, o governo vai oferecer crédito tributário. Em outras palavras, vai reduzir os impostos a serem pagos pelas empresas. Segundo informações, a cada R$ 1 dado em desconto nas dívidas, o governo vai abrir mão de receber R$ 1 real em tributos.

Vale a pena renegociar com o Desenrola?

Para alguns especialistas, é sempre importante renegociar dívidas para evitar que os valores devidos cresçam mês a mês com as altas taxas de juros. Quanto antes for possível renegociar e ficar com o nome limpo, melhor.

