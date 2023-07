Alerta: Nubank toma decisão quem pode beneficiar ESTES clientes; ninguém acreditou

Há momentos em que a situação financeira acaba apertando e a única solução é solicitar um empréstimo, todavia, nem todas as instituições fornecem empréstimo pessoal e quando oferecem o serviço, as taxas são elevadas. Contudo, o banco digital Nubank lançou uma nova modalidade de realizar o empréstimo, isto é, contrata-se o valor hoje e começa pagar apenas 90 dias, é uma excelente maneira de permitir que o usuário se planeje financeiramente falando, entenda.

Nubank acaba de anunciar grande novidade para os brasileiros | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Todos podem solicitar o empréstimo Nubank?

Diferente de outros bancos, onde o usuário pode chegar e solicitar o empréstimo, no Nubank, é preciso ser cliente da instituição, com o passar do tempo, o empréstimo pode ser liberado para o usuário. Ou seja, não é quando a pessoa quer, mas quando o banco libera.

Quando ele é liberado, ao abrir o aplicativo Nubank, haverá uma aba que terá a informação “empréstimo disponível”, no mesmo local, terá informações sobre valores e prazo para pagamento. O usuário consegue realizar uma simulação antes de contratar.

Ao contratar o empréstimo, há como escolher o valor que deseja retirar, a quantidade de parcelas e quando irá começar a pagar. Todas essas funcionalidades são oferecidas pelo Nubank.

Como funciona o empréstimo pessoal?

Existem várias modalidades de empréstimos no mercado, algumas são mais conhecidas do que outras, por exemplo, o empréstimo consignado, ele é amplamente usado e possui excelentes taxas. Contudo, nem todos podem ter acesso a ele, uma vez que é preciso ter uma fonte de renda fixa, ele é mais comum em casos de benefícios do INSS.

Quem recebe aposentadoria ou pensão por morte, consegue realizar o empréstimo e ter a parcela descontada diretamente na folha de pagamentos. Ao passo que no empréstimo pessoal, isso não existe.

Ou seja, o próprio usuário é o responsável por efetuar o pagamento diretamente para a instituição bancária, por conta disso, há um risco maior de inadimplência, devido ao risco, os juros tendem a ser maiores.

Vale a pena realizar um empréstimo pessoal Nubank?

A depender da situação, sim, pois é possível ter um dinheiro rápido e começar a pagar apenas após 90 dias, o que permite que a pessoa se organize financeiramente para iniciar a quitação apenas depois.

Além disso, o prazo para quitar todas as parcelas, é de até 24 meses, então, o usuário pode solicitar por exemplo, R$ 4.000 hoje e pagar o valor durante longos dois anos.

Por fim, é possível realizar a antecipação da última parcela, com isso, os juros são reduzidos. É uma excelente escolha para quem pretende acabar de pagar antes do prazo, além que o total pago sai bem menor.