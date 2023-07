Aviso: INMET alerta para chuvas, frio e ventos fortes NESTA região

Neste ano a região do Nordeste em nosso país está tendo forte chuvas e tempestades neste final de semana, principalmente os ventos fortes, são esses dados que estão apontando do alerta que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu para o dia 20 a 23 de julho.

Com essa sinalização, os cidadãos nessas áreas afetadas precisam ficar atentos as possíveis orientações dessas autoridades do local. Vale ressaltar que o Inmet é um órgão que é em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária que representa o Brasil junto a OMM (Organização Meteorológica Mundial) desde o ano de 1950.

confira sobre a região do Nordeste. Imagem: wirestock / FreePik

Alerta Inmet para este fim de semana com chuvas fortes

Na região do nordeste, ao contrário do que todos estavam pensando, esse final de semana pode não dar praia para esse público e a previsão do Inmet aponta para um alto volume de chuvas e muita ventaria em diferentes cidades.

De acordo com as informações do alerta, os volumes de chuva mais significativas devem acontecer no litoral da Bahia e com uma maior incidência entre o Recôncavo Baiano e o Baixo Sul, são nessas localidades que podem ser registros entre 40 a 60 milímetros próximo aos 100mm.

Neste sábado (22) a Alta Subtropical do Atlantico Sul vai ter uma maior intensidade junto ao Oceano Atlantico, na costa adjacente às regiões Sudeste e Nordeste, a umidade vinda do oceano para o continente será intensificada com as chuvas concentradas no leste da região Nordeste.

Já em relação aos ventos intensos estão previstos para ocorrer até domingo (23) na porção sul-sudeste, também pode ocorrer intensificação da velocidade com rajadas que podem superar os 60 km/h, pela manhã e pela tarde.

As áreas mais afetadas serão

Litoral Leste, entre os estados da Bahia e o Rio Grande do Norte

Porção norte do estado do Rio Grande do Norte ao Ceará

Interior dos estados de Pernambuco, Piauí, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Devido a essas nos modelos numéricos e também as previsões poderão mudar, por isso é necessário acompanhar as atualizações e avisos meteorológicos especiais.

Vale destacar que o Instituto libera uma lista na íntegra de todos os municípios que são afetados pelas chuvas intensas.

