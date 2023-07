Idoso estaciona carro em posto e sai com R$ 3 MILHÕES nas mãos

Já imaginou parar para abastecer o seu veículo, como de costume, e isso acabar se tornando um verdadeiro “golpe de sorte”? A inusitada situação aconteceu justamente com um idoso dos Estados Unidos. A história, que ocorreu no último mês, voltou a se espalhar nas redes sociais, deixando de queixo caído quem ainda não sabia do episódio do “vovô sortudo”. Se você também não sabia desse episódio, continue lendo para entender tudo logo abaixo.

Idoso parou carro para abastecer e saiu do local com mais de R$ 3 milhões. Foto: Karolina Grabowska / Reprodução: Pexels – Instagram

Sorte de tanque cheio

A cena pode parecer semelhante ao cotidiano de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Você pega o seu carro e leva até o posto de gasolina para abastecer. Vai até o frentista ou caixa e paga pelo valor que abasteceu de combustível o seu automóvel. Se está aguardando o troco pelo valor que pagou, aproveita para dar uma olhada nos produtos disponíveis nas prateleiras da loja de conveniência do posto, inclusive.

A situação poderia ser a mesma com Michael Schlemmer, se o idoso da cidade de Corbin, no Kentuky, Estados Unidos, não tivesse sido ‘forçado’ a parar no posto ao perceber que o seu carro ficou sem gasolina.

Segundo contou a CNN, Michael Schlemmer chegou ao posto de gasolina com apenas U$ 40, o que equivale a menos de R$ 200 na cotação atual. De acordo com o idoso, ele usou metade do valor para pagar o combustível do automóvel, e com o troco resolveu comprar uma raspadinha da Luck Kentucky Lottery, vendida na loja de conveniência.

Ao raspar o bilhete de U$ 20, Michael se deparou com o símbolo automático para ganhar o prêmio máximo de $ 1 milhão do jogo, de acordo com a Kentucky Lottery. Ao perceber que havia vencido, o idoso contou que voltou rapidamente para dentro da loja de conveniência para mostrar aos funcionários.

“Mostrei às garotas que me venderam e elas quase tiveram um ataque”, disse Schlemmer. “Os donos da loja estavam lá e os dois começaram a sorrir”, lembrou Michael.

Se Schlemmer saiu milionário, a loja que vendeu o bilhete também não ficou de mãos abanando. De acordo com a Loteria de Kentucky, o Convenient Food Mart receberá $ 8.620 pela venda do bilhete premiado.

A proposta feita ao ganhador

Assim como é proposto em outros casos, devido a ser uma grande quantia em dinheiro, Michael poderia escolher receber um valor específico durante um período ou receber um pagamento total, porém com uma taxação de impostos.

Para o caso do idoso em específico, ele poderia escolher entre receber U$50 mil por ano durante duas décadas ou um pagamento único de $ 862.000, sem a dedução de impostos. Schlemmer aceitou a segunda opção, a qual lhe rendeu os $616.330 líquidos citados anteriormente (já com impostos debitados).

Ao ser perguntado sobre o que faria com a bolada, Michael Schlemmer disse que já estava comprando um carro novo com o dinheiro de suas economias, mas que agora poderá comprar o novo automóvel sem comprometer a sua reserva.

