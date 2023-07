“Substância estranha” faz Burger King pagar mais de R$ 40 MILHÕES para cliente

Esta substância no Burger King causou processo – Em uma decisão surpreendente, uma franquia do Burger King localizada na Flórida foi sentenciada a pagar uma indenização de quase US$ 8 milhões a um cliente que alegadamente sofreu uma queda no estabelecimento e necessitou de intervenção cirúrgica para tratar os ferimentos. Esta história se desenrolou no contexto do cenário de restaurantes de fast food, onde a segurança dos clientes é uma prioridade e a negligência pode ter consequências financeiras significativas.

Um cliente processou o Burger King após escorregar em uma substância desconhecida em um restaurante na Flórida. Foto: divulgação

Burger King processado por esta substância

Richard Tulecki, 48 anos, segundo documentos judiciais, sofreu lesões na região lombar que culminaram em cirurgia após escorregar em uma “substância desconhecida” próxima ao banheiro de uma filial do Burger King situada em Hollywood, Flórida. As lesões foram graves, exigindo cirurgia, e houve complicações no pós-operatório, como uma perfuração no cólon, conforme relatado pelos advogados de Tulecki.

Veja também: Estudo mostra que Alzheimer pode ter início na sua boca

Em janeiro de 2021, Tulecki moveu uma ação contra o Burger King, acusando a rede de fast food de negligência por supostamente “não assegurar que a área e o piso do estabelecimento estivessem seguros e livres de quaisquer perigos”. O júri do condado de Broward concedeu a Tulecki a quantia de US$ 7,8 milhões em danos, dos quais US$ 3,35 milhões se referem a lucros perdidos e US$ 700.000 são relativos a despesas médicas. Posteriormente, o tribunal ajustou a indenização para US$ 7,68 milhões, levando em consideração as despesas médicas que já haviam sido pagas pelo seguro de Tulecki.

Este veredicto se tornou um dos maiores já registrados na história do estado da Flórida, conforme afirmado pelos advogados de Tulecki, da firma Ginnis & Krathen, PA. H. Ross Zelnick, um dos advogados responsáveis pela representação de Tulecki, comentou: “Entregar este veredicto ao nosso cliente significa tudo. Nosso cliente sofreu tremendas dificuldades devido à negligência do Réu. Embora nenhum veredicto possa desfazer esses danos, isso fornecerá a ele e sua família os recursos para seguir em frente”.

Na ação, os advogados afirmaram que Tulecki estará obrigado a “pagar grandes somas de dinheiro por contas médicas, hospitalares e outras despesas direta e indiretamente relacionadas em um esforço para aliviar seu sofrimento”.

Resposta à decisão

Em resposta à decisão, a Seven Restaurants, proprietária da franquia Burger King, entrou com uma moção para um novo julgamento em 19 de maio. Ela alegou que Tulecki não apresentou “praticamente nenhuma evidência” de que o gerente do restaurante tinha conhecimento da suposta “substância estranha” que causou a queda. A moção descreveu o valor da indenização de US$ 7,8 milhões a Tulecki como “claramente excessivo”.

Os advogados da Ginnis & Krathen ressaltaram que vincular a queda de Tulekci aos seus problemas gastrointestinais foi um “fator crucial” para o veredicto. Zelnick, um dos advogados de Tulecki, comentou: “A seguradora negou qualquer irregularidade e ofereceu apenas $ 200.000 para resolver este caso. Optamos por não negociar com essa seguradora irracional. Juntamente com nosso cliente, tivemos nosso dia no tribunal”.

Este caso é um exemplo impactante de como a segurança dos clientes é vital em qualquer estabelecimento, principalmente na indústria de fast food. A negligência no cuidado com a limpeza e a segurança das instalações pode resultar em ferimentos graves e consequentes ações judiciais, como o ocorrido com a franquia Burger King na Flórida. A decisão favorável a Tulecki destaca a importância da responsabilidade dos estabelecimentos em garantir um ambiente seguro para os clientes.

Veja também: 1 LITRO de qualquer bebida de uma só vez pode te matar; entenda por que