Em busca da FAMA, influenciadora engana seguidores e finge limpar praia de Bali; veja o que aconteceu

Influenciadora fingiu limpar praia – O poder das redes sociais na promoção de iniciativas positivas é inegável. No entanto, alguns usuários parecem estar levando essa capacidade ao extremo, chegando a criar situações artificiais apenas para conquistar mais curtidas e visualizações. Uma influenciadora digital em Bali, ilha da Indonésia, recentemente atraiu a atenção mundial por sua ação enganosamente altruísta: a jovem fingiu limpar uma praia local e, logo após ser registrada por sua câmera, abandonou a sacola de lixo que havia recolhido, como evidenciado em um vídeo capturado por um turista, segundo o site Meganoticias.

A influenciadora causou revolta ao fingir limpar a praia em Bali apenas para ganhar seguidores nas redes sociais. Foto: divulgação

Após postagem na praia, influenciadora foi desmascarada

O episódio da influenciadora que encenou a limpeza da praia para aumentar sua base de seguidores gerou um choque global. A jovem, cuja identidade não foi divulgada, foi filmada pegando detritos na areia da praia e colocando-os em uma sacola. No entanto, ao invés de descartar a sacola adequadamente após o “ato ambiental”, a mulher simplesmente a deixou no mesmo local e se afastou, contrariando o suposto espírito de preservação que inicialmente parecia promover.

Esse incidente percorreu o globo, gerando um sentimento generalizado de indignação entre os usuários das redes sociais. As críticas são predominantemente direcionadas ao fato de que, em vez de usar as redes sociais para promover ações genuinamente positivas, alguns influenciadores estão abusando da plataforma para ganhar popularidade, mesmo que isso signifique forjar ações altruístas.

Os comentários dos usuários refletem a frustração e o desapontamento generalizados com a influenciadora digital de Bali. Um dos internautas destacou o artificialismo que infelizmente se tornou comum nas redes sociais, comentando sarcasticamente: “Mas se é disso que se trata as redes sociais, finja!”. Essa declaração ressalta a crescente tendência de algumas personalidades das redes sociais em priorizar a imagem em vez de ações genuínas.

Outra crítica frequente é direcionada aos influenciadores que chegam ao ponto de colocar animais em situações de risco para fingir resgates heroicos e, assim, ganhar mais seguidores. Um usuário enfatizou essa preocupação, escrevendo: “Os piores são aqueles que usam animais ou os colocam em perigo para fingir resgatá-los”.

Falta de humanidade

Em meio ao fluxo de reações negativas, uma observação particularmente contundente abordou a falta de humanidade por trás de tais atos: “Fazem qualquer coisa por um like e não por serem mais humanos… A pandemia realmente não ensinou nada, as pessoas usam as redes para serem exemplo de coisas boas, positivas”. Esse comentário reflete a preocupação de muitos com a direção que a cultura das redes sociais está tomando, onde os valores humanos e éticos parecem estar sendo sacrificados em prol de curtidas e visualizações.

Ao expor a manipulação e o engano presentes em algumas das postagens aparentemente bem-intencionadas das redes sociais, o caso da influenciadora de Bali serve como um alerta para todos nós. É um lembrete de que é sempre importante questionar a autenticidade das ações que vemos online, mesmo quando elas parecem positivas e inspiradoras à primeira vista. A integridade e a honestidade devem estar no centro de nossas ações, tanto online quanto offline, e a busca por curtidas ou seguidores nunca deve obscurecer esses princípios fundamentais.

