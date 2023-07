ESTE é o principal ERRO que fará você perder o Bolsa Família de repente

Erro comum no Bolsa Família – Um novo obstáculo se apresenta para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Muitas dessas famílias estão enfrentando bloqueios inexplicados em seus benefícios, aumentando as preocupações sobre a eficácia das atualizações e verificações de dados realizadas mensalmente pelo MDS. Esta situação põe em risco os direitos destas famílias e pode resultar em cancelamentos dos benefícios.

Alguns beneficiários do Bolsa Família têm enfrentado problemas de erro nas atualizações do aplicativo, resultando em bloqueios injustificados. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Este erro está cancelando o Bolsa Família

Como uma rotina habitual, o MDS realiza atualizações mensais no sistema do aplicativo oficial do Programa Bolsa Família. Estas atualizações fornecem informações importantes sobre os pagamentos, tais como datas e valores, além de alertas para os beneficiários sobre possíveis bloqueios ou cancelamentos de seus benefícios. Essas informações só são disponibilizadas após uma análise cruzada de dados, na qual as informações fornecidas pelas famílias ao Cadastro Único (CadÚnico) são confrontadas com as informações presentes em outros bancos de dados. Isso é feito para identificar possíveis irregularidades, como descumprimentos de regras ou requisitos do programa.

Veja também: Só R$ 684,00? Por que o valor do Bolsa Família abaixou

Nos últimos meses, no entanto, algumas famílias beneficiárias do programa têm relatado o bloqueio de seus benefícios sem qualquer explicação. Esta situação sugeriu a possibilidade de erros nas atualizações e verificações de dados realizadas pelo MDS. Quando essas famílias recorrem a um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para resolver a situação, elas são informadas de que não há problemas com seus cadastros. Assim, a causa do bloqueio permanece obscura e, infelizmente, inalterada. Estes bloqueios inexplicados não só impedem o recebimento dos pagamentos, mas também podem levar ao cancelamento definitivo dos benefícios.

Conforme as normas do Programa Bolsa Família, quando o benefício é bloqueado, o beneficiário tem um prazo médio de dois meses para procurar um CRAS, atualizar seus dados e comprovar que não há irregularidades. Após esse período, o governo federal realiza uma nova checagem nos dados da família. Se tudo estiver em ordem, o benefício é desbloqueado e a família volta a receber os pagamentos. Contudo, se o prazo se esgota e a atualização de dados não foi feita para corrigir o suposto problema, o MDS acaba por cancelar o benefício da família, interpretando que não houve interesse na atualização ou que a suspeita de irregularidade se confirmou.

Detalhes sobre o problema

Nesses casos, onde o bloqueio ocorre sem razão aparente, e o CRAS não consegue identificar problemas nos cadastros, as famílias podem acabar perdendo seus benefícios. Infelizmente, o MDS não reconhece a possibilidade de erros nas checagens e bloqueios. A única orientação que o ministério oferece para resolver a situação é que o beneficiário procure o CRAS. Dessa forma, para evitar a perda do benefício, é recomendável que os beneficiários busquem ajuda no CRAS e insistam em obter algum tipo de assistência para evitar o cancelamento do benefício devido a erros.

No âmbito do Programa Bolsa Família, é relevante mencionar que os pagamentos referentes ao mês de julho para os beneficiários não bloqueados foram iniciados na terça-feira, dia 18, e irão até o dia 31. Como de praxe, os repasses estão sendo feitos de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS) de cada família. Por exemplo, famílias com NIS terminado em 1 tiveram seu depósito feito no dia 18 de julho. Por outro lado, as famílias com NIS terminado em 2 receberam no dia 19 de julho, e assim sucessivamente, até chegar aos beneficiários com NIS terminado em 0, que terão seus benefícios depositados no dia 31 de julho.

É fundamental que as famílias beneficiárias do programa estejam cientes de todos os aspectos que envolvem a manutenção de seus benefícios. Compreender as possíveis falhas no sistema e conhecer os recursos disponíveis para resolver quaisquer problemas é crucial para garantir que essas famílias continuem a receber a assistência a que têm direito.

Veja também: Pode COMEMORAR! Novidade mais aguardada do Bolsa Família foi liberada