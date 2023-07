O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está buscando atualizar novamente a maneira cujo os beneficiários do instituto realizam a prova de vida. Anteriormente era necessário se deslocar até uma agência da Caixa Econômica Federal a fim de realizar a comprovação. Posteriormente tornou-se possível a realização da prova de vida através do celular e agora os meios usados são totalmente automáticos! Entenda o que muda e como realizar a prova de vida do INSS com êxito e não ter o benefício bloqueado.

Mudanças do INSS pegam todos de surpresa e garante reviravolta na Prova de Vida | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Prova de vida INSS 2023

A prova de vida era obrigação do beneficiário. Entretanto, neste ano de 2023 o INSS mudou suas regras e a validação de que o beneficiário ainda está vivo se tornou de mera obrigação do instituto em si — usando de inúmeras modalidades para conseguir a confirmação.

Portanto, agora o INSS está realizando a prova de vida dos beneficiários através do cruzamento de informações. Ou seja, quando o beneficiário realiza alguma ação em órgãos públicos — é uma maneira de confirmar que ele está vivo. Por exemplo: durante uma consulta médica.

Logo, o INSS possui acesso a essas atividades o beneficiário e consegue provar que ele está vivo. Isso é necessário porque há alguns anos atrás alguns beneficiários vieram à óbito e a família não informou aos órgãos responsáveis — haja vista que eles não haviam passado por hospitais.

A partir de então, o INSS viu que era necessário uma prova de vida todos os anos. Não são todos os beneficiários que vão ao médico, etc. Por esse motivo — há outras maneiras de cruzar informações. Atualmente mais de 10. Entretanto, agora uma nova maneira está sendo testada e deverá ser implementada em todos os estados brasileiros.

A prova de vida poderá ser confirmada neste ano de 2023 através da catraca do ônibus ou do metrô. Nos lugares cujo possuem biometria. Haja vista que muitos desses beneficiários também são portadores da Carteira do Idoso.

Outras maneiras de comprovar vida pelo INSS

Portanto, em razão de alguns fatores — existem várias maneiras de comprovar vida através dos órgãos públicos gerais. Por esse motivo: é possível comprovar vida desde a realização de um empréstimo consignado ao atendimento em uma agência bancária. Veja a lista.

Acessar o aplicativo Meu INSS ou aplicativos semelhantes do Governo que possuam certificação e controle total durante o acesso;

podendo ser nacional ou internacional;

Realização de empréstimo através do reconhecimento por biometria;

Atendimento físico em agências do INSS ou órgãos parceiros;

Atualização da carteira de vacinação;

Cadastro ou atualização nos órgãos de trânsito;

Atualização no Cadastro Único;

Votação eleitoral;

Emissão de novos documentos;

Declaração do IR.

Portanto, são algumas maneiras que o INSS usa para conseguir provar a vida de determinados beneficiários. Haja vista que agora a obrigação dessa comprovação é da própria entidade. Caso em algum momento falhe e não seja possível — basta ir em uma agência da Caixa Econômica Federal e realizar o procedimento manualmente.

