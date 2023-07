Bancos confirmam! Horário de funcionamento mudará NESTAS datas

A Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) destacou que as agências dos bancos deverão atuar em horário diferenciado em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Conforme as informações que foram destacadas já vão iniciar na próxima segunda-feira (24) quando a Seleção já fizer a sua estreia do Mundial.

O objetivo é que sempre quando o Brasil for jogar às 8h os bancos vão abrir uma hora mais tarde em relação ao horário habitual e também fecharão uma hora mais tarde. Já nos dias em que a Seleção jogar às 7h, não vai acontecer nenhuma mudança de horário dos bancos.

A Febraban ainda afirmou que cada banco pode adotar uma política própria para esse período de atuação dos trabalhadores que estão atuando em home office. Assim, os bancos poderão definir quando precisam trabalhar em dias de jogos do Brasil.

Variações por fuso

Esse novo horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo vai depender do fuso horário. Em grande parte do Brasil, os bancos devem abrir às 11h e fechar às 17h, no entanto em algumas regiões os novos horários vão ser diferentes:

Nos estados com horário igual ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 11h às 17h

Nos estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 10h às 16h

Nos estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 9h às 15h

Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília): das 12h às 18h

Atendimento remoto

Vale destacar que os jogos do Brasil na Copa do Mundo têm um impacto no processo do funcionamento dos bancos em agências físicas, já as atividades e serviços remotos para a movimentação desse dinheiro não serão impactadas pelas partidas do Mundial da FIFA.

A internet banking, vai ter a atividade normalizada em todos os bancos até mesmo na segunda-feira (24). Você pode fazer um pix para comprar o que desejar nessa copa da Seleção Brasileira Feminina jogando contra o Panamá na estreia.

Walter Faria, que é o diretor-adjunto de Serviços de Serviços da Febraban destacou “Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, entre outros serviços”.

Copa do Mundo

O mais interessante é que é a primeira vez que os bancos se unem para trabalhar em horário diferenciado por causa de uma edição da Copa do Mundo Feminina, pois como estamos acostumados isso acontece normalmente somente nas edições da copa masculina. A febraban disse que a novidade ocorre pois agora as pessoas estão mais interessadas pela Copa do Mundo Feminina.

