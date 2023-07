Cabelos brancos? Mistura caseira consegue tonalizar e nutrir

Temidos por boa parte da população, principalmente no que diz respeito às mulheres, os cabelos brancos podem começar a surgir a qualquer momento após os 35 anos de idade, embora também possam surgir em pessoas mais jovens. E isso ocorre simplesmente porque fatores hereditários, dietas e estresse, entre outros fatores, levam à perda de melanina capilar, o que inevitavelmente resulta no tom grisalho.

Este tom, por sua vez, revela a idade e altera a beleza de uma pessoa, ou pelo menos é assim que a maioria pensa. E é por conta de pensamentos como este que existe a busca por reverter essa situação e voltar a ter uma aparência mais jovem.

E a boa notícia, dentro desse contexto tão importante, é que não é preciso ficar gastando dinheiro com tintas industrializadas para obter bons resultados: uma mistura caseira, extremamente barata, pode ser suficiente, sendo que em sua composição é preciso usar somente beterraba e açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma.

De acordo com especialistas no assunto, a cúrcuma propriamente dita é uma raiz que tem a curcumina como ativo e, por isso, é anti-inflamatória. Seu uso é muito comum na culinária, mas sua cor amarela também é um ótimo corante.

Já a beterraba é repleta de vitamina C, indispensável para que o colágeno seja produzido, sendo que esta proteína, propriamente dita, atua diretamente na força dos fios de cabelo. Há, ainda, o fato de este ingrediente ter vitaminas do famoso complexo B e ser um ótimo antioxidante.

E, agora, é hora de saber exatamente como preparar essa mistura tão poderosa, a fim de voltar a ter fios com uma coloração radiante.

Com esta receita, cabelos brancos nunca mais! | Imagem: wayhomestudio / freepik.com

A famosa mistura caseira que promete cobrir todos os cabelos brancos

Embora os dois ingredientes citados acima sejam a estrela desta receitinha mágica, existem outros que são necessários para que o resultado nos cabelos realmente seja satisfatório.

E, de qualquer forma, todos eles podem ser encontrados com facilidade.

Eis a lista:

Açafrão da terra/cúrcuma em pó (2 colheres)

Beterraba de tamanho médio (somente 1)

Água (500 ml)

Linhaça (3 colheres)

Café moído (2 colheres)

O modo de preparo, por sua vez, é tão simples quanto o processo de adquirir os ingredientes em questão:

É preciso aquecer a água, acrescentado a ela a beterraba (ralada), o café e o açafrão e, depois que começar a ferver, tampar o recipiente e deixá-lo em fogo baixo.

Em seguida, será hora de acrescentar a linhaça e deixar tudo cozinhando por 10 minutos. Feito isso, é só deixar a mistura descansar e, depois, passá-la em um coador.

Como usar esta mistura para os cabelos brancos

Depois de se consultar com um especialista e descobrir que de fato pode usar esta mistura, por não ter alergia aos ingredientes, a pessoa que não gosta de conviver com cabelos brancos deve fazer a aplicação da raiz até as pontas dos fios.

Desta forma, conseguirá um cabelo com um toque de glamour, e com aparência muito mais jovem.

