Este é o emoji mais usado em 2023! Você concorda?

Todos os dias milhões de usuários de redes sociais se utilizam de emojis para representar emoções e sentimentos. Quando há o amor entre duas pessoas, geralmente são enviados os mais diferentes corações. Quando há decepções, são enviadas as mais diferentes carinhas de raiva e ódio. O ano de 2023 já está quase chegando na reta final e até agora o emoji mais usado já foi definido. Logo, será mesmo que é o mais popular do mundo para todos os usuários? Entenda sobre os emojis e o ganhador dessa classificação.

Emojis são classificados pela sua popularidade

Nesta última semana aconteceu a premiação do World Emoji Awards. A votação para o emoji mais popular aconteceu através do Twitter. É válido lembrar que os emojis estão presentes nas mais variadas redes sociais. Por mais que os emojis do WhatsApp sejam os mais conhecidos.

O WhatsaApp como qualquer outra rede social de comunicação possui sua própria maneira de interação entre os usuários. Sempre são lançados novos emojis e com isso aumenta as possibilidades de comunicação entre os usuários entre si. Dentre os novos emojis: surgiram novos corações e reações.

A importância disso é tão grande: que o WhatsApp recentemente lançou a possibilidade do uso de Gifs animados para que os usuários consigam interagir ainda mais com os demais e assim por diante. Entretanto, surgiu um questionamento: qual o emoji mais usado no mundo?

Alguns emojis foram selecionados e finalmente surgiu um grande campeão. Entretanto, será que todos realmente usam este emoji e concordam que ele é o mais popular? Veja como funciona esta premiação e o emoji campeão.

Este é o emoji campeão

A eleição para o emoji campeão foi realizada pela Emojipedia. Através do Twitter os usuários votaram e com 75,9% dos votos o emoji do rosto derretendo ganhou a todos. Trata-se de um emoji que conta com um rosto um pouco distorcido: representando calor, vergonha, opressão e até mesmo constrangimento.

É um emoji bastante popular e ficou na frente até mesmo dos emojis de corações: vermelho e rosa. Por esse motivo: este emoji chamou a atenção dos internautas e pela segunda vez conseguiu algum título nessa premiação tão popular da internet.

Haja vista que a premiação aconteceu não por dados das redes sociais, mas através da votação dos internautas. Logo, por mais que este emoji tenha sido escolhido: não representa que seja o mais usado no Brasil e no mundo.

Entretanto, significa que milhões de pessoas se identificam com eles: o que acaba acarretando em muito mais popularidade para o mesmo. Essa escolhe acaba sendo refletida diretamente no cotidiano de cada usuário — representando um estado de espírito mútuo entre ambos.

