Novas alterações da CNH 2023 pega ESTAS pessoas de surpresa; fique a ligado

Atenção para quem tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é preciso ficar atento às modificações da renovação do documento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que recentemente uma série de vetos na lei nº 14.599, que vai influenciar os motoristas.

Um dos pontos em destaque é uma lei sancionada que inicia uma contagem de prazo para a obrigatoriedade ao exame toxicológico, conforme os dados da Agência Senado. Acompanhe a leitura do texto abaixo.

Mudança de renovação da CNH

Conforme as informações que foram divulgadas as novidades estão sendo aplicadas após pela lei nº 14.599 ser sancionada, além disso as alterações em relação ao exame toxicológico também têm mudanças no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e algumas outras leis específicas.

O que está chamando atenção é as novas normas para conseguir renovar a carteira de motoristas e que serão empregadas também algumas modalidades. Lembrando que tem a importância também de acompanhar as alterações para não fazer confusão e acabar sem o documento.

Portal Pronatec explica alterações da CNH

O portal Pronatec disse que a exigência de exame passou a ser obrigatória, no entanto não é para todas as modalidades, somente nas categorias:

C

D

E

Essas categorias precisam ficar atentas a essa nova alteração da CNH. Essa mudança também vai assegurar que os motoristas de transporte de carga de passageiros e todos os condutores de veículos inclusos nos tipos de habilitação B, C e D e serem verificados quanto as substâncias psicoativas no organismo.

Essa medida eleva segurança de todos nas estradas além também de reduzir o uso de drogas ilícitas e medicamentos que muitos motoristas costumam fazer uso para passar as horas em excesso dirigindo.

A renovação para as motoristas de outras categorias segue normalmente, os condutores precisam também ficar de olho na data de vencimento do documento e quem precisa renovar precisa fazer o agendamento do processo e ir até a unidade do Detran (Departamento de Trânsito) e seguir os passos que são indicados pelo órgão.

Leis de trânsito

As leis de trânsito do Brasil são diversas e nem sempre os motoristas conseguem acompanhar todas as atualizações que vão surgindo. As leis foram criadas para melhorar as condições do trânsito nas rodovias tanto para os pedestres como os motoristas.

Por isso, se você ainda não conferiu todas as novidades e alterações que está tendo para a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), fique atento para não levar punição e multa.

