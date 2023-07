Descubra se o seu CPF está na lista da Serasa para limpar o nome em julho

Infelizmente grande parte dos brasileiros estão negativados por dívidas que fizeram ao longo dos anos, tanto devido a pandemia da Covid-19 e impediu que muitas pessoas trabalhassem ou graças aos imprevistos financeiros e o número de inadimplentes no Brasil cresceu bastante nos últimos anos.

Limpar o nome em julho

Como citamos acima, as pessoas acabaram negativadas nos órgãos de proteção ao crédito, e isso dificulta o acesso para essas pessoas terem o crédito, seja por empréstimo ou por cartão. Entre as empresas que são responsáveis por negativar o CPF das pessoas, está a Serasa, que é uma empresa de análise de crédito de proteção ao consumidor.

Tem uma notícia recentemente que foi divulgada está trazendo esperança para quem deseja se regularizar no mercado. Marcos Pinto, que é o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda disse que o programa federal vai limpar o nome dos consumidores que tem dívidas de até R$ 100.

Programa Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil é um programa que os brasileiros poderão ter os nomes limpos nas empresas de proteção ao crédito, no entanto as dívidas não estão sendo perdoadas, por mais que o CPF deixe de ficar negativado. Essa medida tem como incentivar os devedores a buscarem as novas condições de pagamento de seus débitos.

São mais de 1,5 milhão de brasileiros que serão beneficiadas com essa decisão, o processo para limpar o nome já começou nesta última segunda-feira (17) e a previsão é que todos os consumidores com dívidas de até R$ 100 tenha os nomes tirados do cadastro de inadimplentes até os próximos dias.

Durante uma entrevista da Rede Globo, Marcos Pinto disse que a gente tem o compromisso dos maiores bancos do Brasil de desnegativar o nome de 1,5 milhão de pessoas já na segunda-feira.

Negociação de dívidas

O programa Desenrola Brasil vai ter como prioridade as dívidas bancárias possibilitando que os brasileiros renegociem os seus débitos de forma acessível, as negociações estão com dívidas em duas faixas:

Faixa 1

Essa faixa é para as pessoas que ficaram inadimplentes no ano de 2019 com as dívidas de até R$ 5 mil e a renda máxima permitida para essa faixa é de até dois salários-mínimos mensais. Além de ser obrigatório estar inscrito no Cadastro Único.

Faixa 2

Já a faixa 2 é para os consumidores que tem uma renda mensal de até R$ 20 mil e vai poder dividir as dívidas em até 12 vezes, poderão ser renegociadas as contas feitas até o dia 31 de dezembro no ano de 2022.

Ou seja, os negativos poderão renegociar as dívidas através de um leilão que será ofertado pela plataforma do programa Desenrola Brasil e vai disponibilizar opções para os devedores escolherem as melhores ofertas conforme as possibilidades.

