Mega-Sena anuncia SUPER SORTEIO para este sábado; valor acumulado

A modalidade de jogo mais consumida da Caixa Ecônomica Federal pelo brasileiro está com seu prêmio acumulado. No sorteio da última quarta-feira (19) da Mega-Sena nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas necessárias para levar o milionário prêmio, sendo assim, o valor acumulado pode chegar a até R$ 60 milhões no sorteio marcado para o próximo sábado (21). Continue lendo para conferir os números do último sorteio ou saber mais sobre o que é preciso parar faturar a bolada.

De olho na bolada

O sorteio realizado na última quarta-feira infelizmente não teve nenhum felizardo que levasse o valor, até então, acumulado em R$ 50 milhões, mas para quem não teve a oportunidade de tentar a sorte, o fato de não ter havido vencedor proporcionou a chance de ganhar uma bolada ainda maior, já que o valor acumulou e pode chegar a R$ 60 milhões no sorteio do próximo sábado (21).

No último jogo, 50 apostadores acertaram a Quina (5 dezenas) e levaram para casa mais de R$ 90 mil reais. Outros 3.638 jogos acertaram quatro dos números sorteados e ganharam o prêmio de R$ 1.781,18 cada. Ao todo, a Caixa Econômica Federal arrecadou R$ 78,673 milhões com o último jogo.

Para o concurso 2612 do próximo sábado (22), quem quiser tentar a sorte de se tornar o novo milionário do país, pode fazer suas apostas diretamente nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Quais são os tipos de jogo que o apostador pode fazer na Mega-Sena e quais são as reais probabilidades de se tornar um milionário nessas apostas? Continue lendo e saiba mais detalhes.

Mãozinha para a sorte

Quem quiser ter mais chances de levar essa bolada para casa pode optar por apostar mais de seis números no mesmo volante. As regras da Caixa permitem que o apostador preencha até 20 números, mas o preço da aposta salta de consideravelmente. Na aposta máxima, com 20 números, por exemplo, o apostador terá que pagar R$ 193,8 mil.

Apesar do valor estratosférico, as chances de acerto sobem de 50 milhões em 1 para 1.292 em 1.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para tentar a sorte, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e ainda concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, se marcar a opção “Teimosinha”.

Sorteios​​

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Como funciona a Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

• 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

• 19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

• 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

• 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

• 5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Tempo limite para resgate do prêmio

Se você viu a sorte sorrir, é hora de reinvidicar a sua bolada, no entanto há regras importantes a seguir. Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos até de R$ 1.332,78 podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas. Em caso de valores acima dos mencionados, o apostador sortudo deverá ir a uma agência da Caixa para reivindicar o prêmio, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

É importante lembrar que apostadores esquecidinhos podem acabar ficando sem o grande prêmio se não reivindicarem o prêmio em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.​​​​

