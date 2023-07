Especialista mostra 4 PISTAS criminais de que a ligação recebida é GOLPE

Os golpes no mundo digital não param de inovar e, seja por internet, mensagens de texto e até ligações feitas através de um smartphone, quem não estiver por dentro das principais táticas para golpes, certamente será uma das próximas vítimas. Segundo orientações de um especialista em segurança cibernética há pistas nas quais se deve atentar se você possui um Iphone ou Android. Saiba mais sobre como se proteger logo abaixo.

Especialista em segurança digita alerta sobre possíveis estratégias usadas por criminosos para aplicar golpes. Foto: divulgação

O golpe está no telefone

Você atende o telefone, e do outro lado da linha uma pessoa de voz tranquila e agradável lhe fala sobre uma promoção convidativa e, devido a cativante simpatia, você não desconfia que pode estar perto de cair em um golpe de um criminoso.

Segundo um especialista em segurança cibernética revelou em entrevista ao The Sun, existem pistas perigosas que todos os proprietários de iPhone e Android devem saber identificar para se protegerem de possíveis golpes.

Javvad Malik, principal defensor da conscientização de segurança da KnowBe4, revelou mais precisamente quatro sinais de alerta os quais você precisa estar atento se não quiser ser a próxima vítima desses criminosos.

Continue lendo para saber as principais táticas usadas e quais os crimes mais comuns desses criminosos.

Ameaças ou intimidação

“Os golpistas podem recorrer a táticas de intimidação, como ameaçar com ação legal, prisão ou suspensão de serviços, para fazer você obedecer”, disse Javvad.

O fator chave que vai fazer com que você identifique que algo está errado é ter conhecimento de como funcionam representantes de serviços e empresas reais, em relação ao método de contato com o cliente ou possível cliente. Organizações legítimas normalmente se comunicam profissionalmente e não recorrem a tais medidas agressivas.

Ofertas boas demais para ser verdade

Em linguagem popular brasileira, o ditado é “quando a esmola é demais, o santo desconfia”. E no caso de facilidades irreais, é aconselhável seguir esse lema.

Segundo Javvad, é preciso ter cuidado com ligações que prometem ofertas inacreditáveis, ganhos na loteria ou benefícios financeiros inesperados.

“Os golpistas usam essas táticas para induzir as vítimas a compartilhar informações pessoais ou fazer transações monetárias”, esclareceu o especialista em segurança ao The Sun.

Linha telefônica de baixa qualidade ou distorção de chamada

De acordo com suas experiências ao analisar golpes telefônicos, Javvad afirma que muitas chamadas fraudulentas vêm do exterior. E, como resultado, a qualidade da chamada pode ser ruim, com ruído de fundo, ecos ou atrasos. Além disso, “a ligação pode apresentar vozes distorcidas da pessoa do outro lado da linha ou chamadas com sons robóticos, indicando um golpe em potencial”, descreveu o especialista.

Tais interferências podem causar confusão à vítima, passando informações pessoas sem sequer perceber, já que estará mais preocupada em entender melhor o que a pessoa que ligou está falando.

Solicitação de métodos de pagamento incomuns

No momento em que você recebe uma solicitação de cobrança por telefone, é bom desconfiar. Se o ‘representante’ da empresa exige pagamentos via pix, no qual não há chances de recuperar o que foi transferido ou outros métodos de pagamentos eletrônicos, como gift-cards ou criptomoedas, a chance da voz do outro lado da linha ser de um golpista é de praticamente 100%, já que, segundo Javvad, os criminosos sempre irão optar por métodos de transação onde não seja possível rastreá-los.

Empresas sérias e obviamente autênticas jamais enviam boletos de origem suspeita, muito menos pedirão pagamentos por pix, ou outra modalidade que não comprove a origem da instituição credora. Instituições reais sempre realizam também cobranças de modo regulamentado e formal, de modo que ambas as partes tenham registros das tentativas de cobrança e uma consequente quitação do pagamento, se o mesmo realmente existir. De origem segura e autêntica, os pagamentos darão ao cliente a possibilidade de gerar recibos ou comprovantes da transação, onde o mesmo obterá meios legais de recuperar o seu dinheiro, caso necessário.

