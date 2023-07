NOVA parcela do Bolsa Família entra na conta para ESTAS pessoas nesta sexta (21)

Os beneficiários do programa Bolsa Família estão super ansiosos para saber qual valor que irá cair em sua conta, depois que os pagamentos adicionais foram lançados. Com isso eles já estão querendo saber o cronograma de pagamento. Muitas famílias neste mês de julho vão receber em média R$ 684,16. Esse montante será pago para 20,9 milhões de famílias.

E quem recebe nesta sexta-feira (21) são os beneficiários com NIS final 4. E como normalmente ocorre, esses pagamentos são por ordem do dígito final do NIS (Número de Identificação Social).

veja os novos valores do programa Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família

A nossa orientação para os beneficiários é ficarem atentos com as datas em que o dinheiro será creditado porque também já vai estar disponível para saques, transferências e outros tipos de serviços financeiros.

O pagamento do programa começou a ser pago no dia 18 (terça-feira) e a última parcela ocorrerá no dia 31 (segunda-feira) para quem tem o NIS final 0. Lembrando que os pagamentos ocorrem pelo banco da Caixa Econômica Federal.

Ou seja, o benefício continua com a mesma lógica do calendário de pagamento ao qual tem como base o último número do NIS, e começa a acontecer nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Por isso que as parcelas mensais ficam disponíveis para saque em até 10 dias depois da data de início do calendário de pagamento.

Qual o valor do programa Bolsa Família?

O valor mínimo que é garantido no programa para todas as famílias é no valor de R$ 600,00, no entanto como teve algumas atualizações o benefício pode chegar a R$ 684,16 e assim está até o momento o valor mais alto que já foi registrado no programa.

O que muitos beneficiários gostaram é que o novo Bolsa Família tem adicionais nos valores de:

R$ 150,00 para crianças de 0 a 6 anos

R$ 50,00 para gestantes

R$ 50,00 para crianças e jovens de 7 a 18 anos incompletos.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social compartilhou que beneficiará um total de 20,9 milhões de famílias e isso representa cerca de R$ 14,97 bilhões em recursos.

Pagamentos do Bolsa Família em 2023

A tabela do valor de pagamento do maior programa social do Governo neste ano de 2023 são:

Ao menos R$ 600 por família de até 4 integrantes

R$ 142 por integrante para famílias com mais de 4 integrantes

R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos

R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18

R$ 50 adicionais para gestantes

Calendário de julho

NIS final 1: 18 de julho (terça-feira)

18 de julho (terça-feira) NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira)

19 de julho (quarta-feira) NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira)

20 de julho (quinta-feira) NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira)

21 de julho (sexta-feira) NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira)

24 de julho (segunda-feira) NIS final 6: 25 de julho (terça-feira)

25 de julho (terça-feira) NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira)

26 de julho (quarta-feira) NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira)

27 de julho (quinta-feira) NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira)

28 de julho (sexta-feira) NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).

