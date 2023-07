“Lamborghini, mansão e diamante”, mulher faz lista de exigências para ter filho com milionário

Lista de exigências para filho herdeiro milionário – Os holofotes das redes sociais estão voltados para Linda Andrade, jovem de 23 anos que reside em Dubai, casada com o multimilionário Ricky Andrade. O casal, cuja história poderia facilmente ser roteiro de um filme de Hollywood, ganhou destaque na plataforma TikTok ao expor os detalhes da vida luxuosa que levam, atraindo tanto o fascínio quanto o espanto dos internautas. A notícia recente de que estão planejando expandir a família veio acompanhada de um acordo peculiar que inclui uma lista de presentes luxuosos para Linda.

Linda Andrade criou uma lista extravagante de exigências para concordar em ter um filho com seu marido milionário. Foto: divulgação

Mulher faz lista para o marido antes de ter filho

A história de Linda e Ricky é, sem dúvida, recheada de reviravoltas. Segundo informações do The Mirror, Ricky, atualmente um empresário bem-sucedido no comércio de criptomoedas, conheceu Linda quando ainda atuava como técnico de lava-louças, aos 16 anos. Uma guinada significativa em sua carreira fez com que Ricky enriquecesse de forma surpreendente, transformando a vida do casal.

A novidade de que o casal pretende ter um bebê causou um alvoroço considerável entre os seguidores de Linda. Porém, a decisão não veio sem condições: Linda concordou em engravidar apenas após o marido assegurar a entrega de várias joias e bolsas de grife. Em uma declaração um tanto provocativa, a jovem afirmou: “Imagine engravidar por uma refeição e não por diamantes.”

Os pedidos extravagantes de Linda para consentir em ser mãe desafiam a lógica financeira da maioria das pessoas. Conforme revelado pela própria Linda, a primeira cláusula para a maternidade seria um novo anel de diamantes, que deve ser da cor correspondente ao sexo do bebê.

No entanto, os desejos de Linda não se restringem apenas a joias. A futura mãe também exige uma nova propriedade – seja uma mansão ou um apartamento onde o casal possa investir seu dinheiro. A nova moradia deverá, ainda, proporcionar espaço suficiente para abrigar não apenas seus pertences pessoais, mas também os do futuro bebê.

O automobilismo de luxo também aparece na lista de pedidos de Linda. Dois veículos de alto padrão estão em sua lista de desejos: um Lamborghini e um McLaren 720s rosa brilhante, este último avaliado em mais de 300 mil dólares.

Desejos ‘modestos’

Em termos de desejos cotidianos mais “modestos”, Linda espera receber rosas diariamente e ter direito a massagens e mimos todos os dias. Ricky também deverá se comprometer a ter encontros semanais com Linda durante a gravidez e presentear a esposa com um novo Rolex a cada trimestre de gestação completado.

Para grande parte dos usuários da plataforma TikTok, a lista de Linda é considerada desmesurada e sem sentido. Alguns comentários destacam a disparidade entre o materialismo da lista e o amor incondicional esperado por um filho. Uma usuária comentou: “Imagine ter um preço em vez de amor por seu filho”. Outra internauta escreveu: “A única coisa que eu pedi foi por um bebê saudável”, enquanto outra questionou: “Como ele não quebra financeiramente gastando assim todos os dias?”.

Embora as exigências de Linda para engravidar tenham causado controvérsia, a história de Linda e Ricky é um lembrete contundente da vida ostensiva que alguns usuários do TikTok escolhem compartilhar, repleta de luxo e extravagâncias que desafiam a norma e capturam a atenção de milhões de seguidores em todo o mundo.

