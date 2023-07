Frio e “desespero”: entenda a previsão do tempo para este final de semana

Previsão do tempo – Um clima mais frio tomou conta da cidade de São Paulo na manhã desta quarta-feira, com os termômetros marcando 13ºC. No entanto, a sensação térmica percebida pelos moradores era ainda menor devido à chuva que caía em toda a região metropolitana e no litoral do estado. O fenômeno climático deve persistir ao longo do dia, segundo informações da Climatempo.

A previsão do tempo para São Paulo indica chuva ao longo do dia, o que contribui para uma sensação térmica menor. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Confira a previsão do tempo para os próximos dias

Esse cenário de temperaturas mais baixas e precipitação constante é resultado da frente fria que atravessa a região sudeste do Brasil. As áreas de instabilidade associadas a este sistema climático provocam chuva durante todo o dia desta quarta-feira, tanto no leste do estado de São Paulo como na capital, no litoral paulista e no Rio de Janeiro.

Na rota da frente fria, a previsão indica que ela deve avançar pelo litoral de São Paulo nesta quarta-feira, chegando ao Espírito Santo. Além disso, a região de Minas Gerais também deve ser atingida por chuvas devido ao avanço deste sistema climático.

Nas áreas costeiras, a massa de ar de origem polar associada a esta frente fria traz consigo ventos de moderada a forte intensidade. Esses ventos acabam transportando grande quantidade de umidade, que, combinada com a presença da frente fria, resulta em chuvas com maior intensidade na região litorânea.

A perspectiva para o fim da semana indica que as madrugadas devem ficar mais frias, alcançando temperaturas mínimas de 11ºC e máximas de 21ºC até sexta-feira. Com a chegada do fim de semana, apesar das noites continuarem frias, o cenário muda durante o dia. O sol deve predominar, contribuindo para que os termômetros registrem marcas de até 25 ºC no sábado e domingo.

Frio intenso nesta região

Paralelamente, no sul do país, o frio intenso originado de uma massa de ar polar que vem do Uruguai e Argentina fez as temperaturas despencarem nesta quarta-feira. Contudo, essa área de instabilidade está em rota de deslocamento para o mar e, segundo previsões, não deve alcançar a região sudeste, nem o estado de São Paulo.

Portanto, a previsão do tempo para a semana na região sudeste, e particularmente na cidade de São Paulo, está marcada por dias mais frios e chuvosos, especialmente em áreas do litoral e da capital. Este cenário deve durar até o fim de semana, quando se espera uma elevação nas temperaturas e a presença de sol durante o dia. Apesar do frio intenso que atinge a região sul do país, a previsão indica que esse fenômeno não deve afetar diretamente o sudeste brasileiro. Assim, os moradores de São Paulo devem se preparar para enfrentar dias de frio, umidade e chuva.

