Esqueceu de sacar o PIS? O que acontece agora pode te surpreender

Já teve o encerramento do pagamento do abono salarial PIS/Pasep na última segunda-feira (17) pelo Governo Federal. Lembrando que o valor poderia chegar a um salário-mínimo (R$ 1.320,00) para pessoas que trabalharam de carteira assinada referente ao ano-base de 2021.

Ou seja, os seis grupos que estavam previstos já receberam o valor e agora precisam aguardar as notícias referente ao pagamento do abono-base de 2022. Dados oficiais do governo que foram compartilhados, cerca de 3,7 milhões de trabalhadores receberam esse ano o benefício, foram 3,46 milhões do PIS e 254,3 mil do Pasep.

Vale ressaltar que o abono que é pago aos trabalhadores da iniciativa privada, que é o PIS, é feito pelo banco da Caixa Econômica Federal, e o abono Pasep é feito pelo Banco do Brasil.

Veja formas de conseguir sacar o dinheiro do PIS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais foram as pessoas que puderam receber o abono esse ano?

Como informado acima, o pagamento desse ano de 2023 foi referente ao ano-base de 2021, ou seja, é necessário estar dentro desses requisitos:

Ter trabalhado de carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2021

Ter 5 anos ou mais de inscrição no PIS/Pasep em 2021

Ter uma remuneração média de até 2 salários-mínimos em 2021

Ter seus dados corretos na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)

Não consegui retirar o dinheiro na data certa, e agora?

Se aconteceu com você de não ter conseguido retirar o dinheiro do pagamento do abono salarial na data correta, a qual foi compartilhada no cronograma, fique calmo porque vai ter uma segunda chance, terá como sacar até o dia 28 de dezembro deste ano.

Porém, se for de anos anteriores e não referente ao ano-base de 2021, o trabalhador tem direito de sacar esse valor no prazo de até 5 anos, contados a partir da data do encerramento do calendário do pagamento anual.

Como consultar o PIS?

O processo para fazer a consulta é simples e prático. Entre no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no site do Governo Federal. Esses saques podem ser feitos em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, dependendo do tipo de contrato do trabalhador.

Como fazer o saque do PIS?

Se for do ano-base 2021, você consegue sacar ainda neste ano em algumas formas diferentes. Tem várias possibilidades e você pode escolher qual fica melhor para você. Verifique abaixo as opções para saque do PIS:

Casas lotéricas

Agências da Caixa

Caixas eletrônicos

Correspondentes Caixa Aqui

