FGTS digital entre em operação em agosto; veja o que muda

Para você que é empresário e tem sua empresa e recolhe o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) de seus funcionários precisam ficar atentos para o FGTS Digital, pois esse serviço veio realmente para facilitar a rotina do Departamento Pessoal das empresas.

O governo também vai colocar à disposição dos empregadores este tipo de serviço a partir do mês de agosto, ou seja, vai passar primeiro por uma fase de teste para os empregadores poderem se adaptar com esse novo sistema de recolhimento do FGTS, assim a implementação está prevista para o mês de janeiro do ano de 2024.

E a data prevista no período de testes será entre o 16 de agosto e vai terminar no dia 3 de novembro. Por ainda ser um ambiente de teste, as guias do FGTS Digital não terão validade legal só que o empregador poderá fazer a simulação dos pagamentos, acompanhando o processo desde o envio de dados ao eSocial até acontecer a quitação da obrigação do recolhimento.

FGTS Digital

O FGTS Digital vai ser uma plataforma virtual de sistemas integrados, pois tem como objetivo da tecnologia, como diz o Governo Federal, pata integrar os sistemas para gerenciar os mais variados processos das obrigações do FGTS. Devido a isso, as empresas podem cumprir as obrigações de uma maneira mais simples e rápida.

Como foi informado acima, a sigla do FGTS significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e na prática nada mais é que uma garantia para os trabalhadores demitidos sem a justa causa.

E para que esse procedimento fique seguro, todo mês as empresas precisam pagar a chamada GRF (Guia de Recolhimento do FGTS), e o valor vai para as contas da Caixa Federal correspondentes aos trabalhadores. E por isso que a plataforma do FGTS vai vir para substituir a GRF e poder unificar todos os serviços somente um uma plataforma.

Serviços disponíveis no FGTS Digital

Através da implementação desse novo sistema, seja o empregado ou o empregador eles têm uma série de serviços disponíveis. Mas para as empresas, tem como:

Criar ou personalizar boletos

Realizar consultas

Visualizar dívidas

Parcelamentos

Solicitação de reembolso

Outros

São diversos serviços que podem contribuir com a otimização e prestação de contas quanto ao FGTS.

Já em relação aos colaboradores tem como:

Consultar extratos

Verificar depósitos

Conferir atrasos

Verificar transferências

Empréstimos

Serviços de liberação de crédito

Acesso a plataforma

Para ter acesso a essa plataforma é preciso utilizar o login de registro do site gov.br com o nível prata ou ouro, também é um meio seguro e confiável para o usuário pode acessar os serviços que o Governo Federal disponibilizada.

