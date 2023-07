Bomba mais poderosa do MUNDO já testada equivale a 3,8 MIL bombas de Hiroshima; conheça as 10 piores

Criadas com o simples intuito de mostrar superioridade armamentista em disputas políticas e causar intimidação entre os países mais poderosos do mundo, as bombas atômicas, armas de destruição em massa mais poderosas já feita pelas homem, mostraram ao longo da história o quão devastadoras podem ser, ao dizimar mais de 100 mil pessoas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, as potências mundiais não aprenderam com as tragédias causadas e há registros de bombas ainda mais devastadoras anos após a catástrofe causada. Veja a seguir quais as 10 bombas atômicas mais potentes da história.

Conheça as 10 bombas mais devastadoras já criadas pelo homem. Foto Reprodução / Pixabay

Destruição em massa

Não existe categoria mais adequada para uma bomba atômica do que a de arma de destruição em massa. Segundo definição da Wikipedia, uma bomba atômica ou nuclear é um dispositivo explosivo que deriva sua força destrutiva das reações nucleares, tanto de fissão (daí o termo bomba atômica) ou de uma combinação de fissão e fusão, o que geraria uma bomba termonuclear, também conhecida como bomba de hidrogênio. Ambas as reações liberam grandes descargas de energia a partir de quantidades relativamente pequenas de matéria. Um pequeno dispositivo nuclear não muito maior do que bombas tradicionais, pode devastar uma cidade inteira através da gigantesca explosão e por incêndios e radiação subsequentes.

Após os ataques atômicos das forças armadas dos Estados Unidos, à Hiroshima e Nagasaki, no Japão, armas nucleares foram detonadas em mais de duas mil ocasiões, durante testes e demonstrações. No entanto, apenas algumas nações possuem comprovadamente tais armas ou são suspeitas de as terem. Os países conhecidos por terem detonado armas nucleares e que são reconhecidos por possuírem esse tipo de armamento são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão e Coréia do Norte.

De acordo com estimativas da Federação de Cientistas Americanos, existem mais de 17 mil ogivas nucleares no mundo. Saiba mais abaixo quais as 10 bombas nucleares mais poderosas já criadas pelo homem.

Leia mais: MEDO! Risco de extinção humana é real diante de IA, dizem especialistas

As 10 bombas mais potentes na história

O que não seria surpresa, o ‘ranking’ de bombas mais devastadoras já feitas pelo ser humano é liderado com folga pelos Estados Unidos, que voltou a desenvolver armas de destruição em massa apenas cinco anos após a devastação de Hiroshima e Nagasaki. Apesar de existir um registro de 8 países que possuem armas de destruição em massa, além das forças armadas americanas, apenas a Rússia desenvolveu um armamento atômico forte o suficiente para entrar na lista abaixo. Confira:

Mark 14

Bomba termonuclear experimental dos EUA. Ela foi criada na década de 1950. E possuía um potencial de 6,9 MT (megatons).

Mark 16

Esta bomba, também termonuclear, é uma evolução tecnológica da bomba Mark 14. Ela foi produzida em 1954. Usava combustível líquido. E seu potencial era de 7 MT.

Mark 17

Esta foi a primeira bomba de hidrogênio utilizada pelos EUA. Com uma capacidade de detonação de 10 MT e 15 MT.

Mark 24

Esta bomba apresentava configurações variadas. E um potencial variável de 10 MT até 15 MT.

Mark 36

Já esta bomba nuclear, ativa até 1962, era diferente. Ela usava fusão multiestágio. E possuía um potencial de 10 MT de força.

B53 ou Mark 53

Esta bomba ficou ativa nas Forças Armadas Americanas até 1997. Ela usava urânio enriquecido e deutereto de lítio-6. E precisava ser solta de um avião, carregada por cinco paraquedas.

Ivy Mike H-Bomb

É inacreditável, mas esta bomba, usada em testes em 1951, era equivalente a 700 vezes a bomba jogada em Hiroshima.

TX-21 “Shrimp”

Esta bomba foi testada em 1954. A força de detonação atingiu 14.8 MT. E, a saber, sua radiação se espalhou por 11 mil km² das Ilhas Marshall até a Ásia, Austrália, EUA e Europa.

B41

Esta é uma bomba termonuclear poderosíssima produzida entre 1960 e 1962. Ela tinha urânio revestido. E apresentava potencial de 25 MT.

Tsar Bomb

Agora a pior de todas, a bomba mais poderosa e temida do mundo. Ela era termonuclear – RDS 220 ou AN602 -e foi testada pela União Soviética em 1961. Sua força equivalia a 3,8 mil bombas de Hiroshima. Com capacidade de 50 MT.

Leia também: Tecnologia demais pode afetar a sua saúde; ESTES são os efeitos colaterais