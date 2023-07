Rolândia e Anta Gorda: as cidades com os nomes mais estranhos do Brasil

O mundo é enorme e várias pessoas têm desejo de conhecer ligares diferentes e sempre procuram locais com nomes estranhos para saber como é o local e tudo mais. Normalmente, essas localidades são mais escondidas no interior de vários países e tem atraído turistas ao redor do mundo inteiro.

Acompanhe a leitura abaixo das cidades.

veja as cidades que tem os nomes estranhos. Imagem: wirestock / FreePik

Cidades com os nomes mais estranhos no Brasil

Entrepelado, Rio Grande do Sul

Rolândia, Paraná

Sombrio, Santa Catarina

Salto da Lontra, Paraná

Combinado, Tocantins

Anta Gorda, Rio Grande do Sul

Jijoca de Jericoacoara, Ceará

Dois Vizinhos, Paraná

Sério, Rio Grande do Sul

Carrasco Bonito, Tocantins

Paudalho, Pernambuco

Passa e Fica, Rio Grande do Norte

Curralinho, Pará

Ressaquinha, Minas Gerais

Não-me-toque, Rio Grande do Sul

Virginópolis, Minas Gerais

Nova Iorque, Maranhão

Barro Duro, Piauí

Ponta Grossa, Paraná

Pessoa Anta, Ceará

Marcianópolis, Goiás

Mata Pais, São Paulo

Chá de Alegria, Pernambuco

Canastrão, Minas Gerais

Recursolândia, Tocantins

Cidades com nomes estranhos no mundo

Beer Bottle Crossing, Estados Unidos

Blowhard, Austrália

Boring, Estados Unidos

Cerro Sexy, Peru

Climax, Estados Unidos

Dildo, Canadá

Fart, Índia

French Lick, Estados Unidos

Fucking, Áustria

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, País de Gales

Mal Lavado, Portugal

No Name Key, Estados Unidos

Penistone, Inglaterra

Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu, Nova Zelândia

Truth Or Consequences, Estados Unidos

Why, Estados Unidos

Cidades no Brasil

Passa Tempo, Minas Gerais

É uma cidade que tem um nome convidativo, principalmente para curtir umas férias e aproveitar o tempo, os habitantes dessa cidade são chamados de passa-tempenses, além disso é conhecida como uma cidade de minas do aconchego. Passa Tempo tem 8.199 moradores.

Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul

Por mais que o nome tenha Ratos, não é uma cidade que tem tantos ratos por lá, esse nome vem do arroio que atravessa de ponta a ponta, onde antigamente era habitado por muitos ratos, só que hoje não é mais.

Trombudo Central, Santa Catarina

Algumas pessoas falam que o nome dessa cidade é engraçado, porém tem uma explicação totalmente geográfica para ter esse nome. Trombudo Central fica perto de uma Serra do Trombudo e também do encontro dos rios Braço do Trombudo e do Trombudo Alto.

Flor do Sertão, Santa Catarina

Ao contrário das outras, essa cidade não tem um nome estranho, mas se destaca por ter um nome bonito, ela tem esse nome porque foi homenagem a uma árvore de flores amarelas que os fundadores encontraram no meio da mata.

Espumoso, Rio Grande do Sul

Quem mora nessa cidade se chama espumosenses, e o nome dessa cidade é um fenômeno natural. Além disso, o Rio Jacuí que passa pela região forma alguns cones de espuma quando cai em cachoeiras.

Ampére, Paraná

Quem mora nessa cidade são conhecidos como amperenses. Essa cidade tem um nome relacionado a eletricidade. A história dessa cidade é interessante, eles contam que alguns pescadores vizinhos falaram que se fizessem uma represa no rio principal dessa cidade iria ter muita corrente elétrica e que daria para iluminar todo o estado.

