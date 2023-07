Alerta! Netflix remove PLANO da plataforma e pega milhões de SURPRESA

Netflix excluiu plano barato? Milhões de assinantes da Netflix foram pegos de surpresa ao perceber que o ‘plano barato’, até então uma alternativa de custo-benefício interessante, foi abruptamente removido das opções de assinatura do serviço de streaming. Essa mudança repentina impactou usuários em diversos lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Continue lendo para saber se sua conta foi afetada por esta nova diretriz da Netflix.

O plano básico da Netflix, considerado intermediário e mais barato, foi oficialmente removido da página de inscrição. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Plano da Netflix deixou de existir?

Até recentemente, a página de preços da Netflix apresentava o plano Básico, uma opção que custava $9,99 e era vista como uma alternativa de preço intermediário. No entanto, sem qualquer aviso ou anúncio oficial, esse plano desapareceu da lista de opções de assinatura. A remoção foi oficializada na quarta-feira, conforme reportado pelo Tech Radar.

O plano Básico era a opção mais barata entre os planos sem anúncios oferecidos pela Netflix. Após a alteração, a Netflix atualizou a seção de perguntas frequentes em sua página de inscrição. Lá, foi possível encontrar a seguinte informação: “O plano Básico não está mais disponível para membros novos ou reingressos. Se você está atualmente no plano Básico, pode permanecer neste plano até mudar de plano ou cancelar sua conta”.

Com a remoção do plano Básico, agora a opção mais barata passa a ser o nível Standard suportado por anúncios, que custa US$ 6,99, enquanto o plano Standard sem anúncios tem o valor de US$ 15,49. O plano Básico, anteriormente situado entre esses dois em termos de preço, não será mais uma alternativa para novos usuários da Netflix.

Assinantes terão opção de manter o serviço

Apesar dessa mudança, aqueles que já possuem o plano Básico têm a oportunidade de mantê-lo, até que decidam por uma mudança de plano ou pelo cancelamento da assinatura. Essa alteração na estratégia da Netflix deve afetar principalmente novos clientes nos EUA e no Reino Unido.

O que se tem agora são três opções de planos para escolher: o plano Standard com anúncios, o plano Standard sem anúncios ou o plano Premium sem anúncios, que tem um custo de US$ 19,99. A mudança não é totalmente surpreendente, uma vez que a Netflix já havia sugerido que poderia eliminar esse plano, segundo o Tech Radar.

É importante destacar que esta não é a primeira vez que a Netflix faz alterações silenciosas em seus planos de assinatura. A opção de assinatura mais barata sem anúncios foi removida recentemente no Canadá, o que reflete o mesmo movimento feito nos EUA e no Reino Unido. Segundo a Netflix, conforme informado pelo Tech Radar, “No Canadá, que acreditamos ser um indicador confiável para os EUA, nossa base de membros pagos agora é maior do que antes do lançamento do compartilhamento pago e o crescimento da receita acelerou e agora está crescendo mais rápido do que nos EUA”.

A remoção do plano Básico certamente representa um marco na história da Netflix, uma das maiores plataformas de streaming do mundo. Com as mudanças, a empresa parece estar redefinindo sua estratégia de preços, visando maximizar o crescimento da receita e a base de assinantes. Portanto, para os usuários atuais e potenciais da Netflix, é crucial acompanhar essas alterações para entender melhor quais são as opções de assinatura disponíveis e como elas podem afetar suas escolhas de entretenimento.

