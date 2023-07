Ninguém te contou, mas dá para pagar 4% da sua dívida e LIMPAR o nome

Os cidadãos brasileiros que querem limpar o nome sujo por conta das dívidas em aberto já contam com uma ótima opção para quitar as pendências. Ocorre que o programa Desenrola Brasil, que foi citado como promessa na campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores), foi lançado nesta semana de forma oficial. E o objetivo do mesmo é justamente reduzir os níveis de inadimplência no Brasil, que atualmente são consideravelmente altos.

Para que tal objetivo possa ser alcançado, o Governo Federal anunciou a quantia de R$ 50 bilhões para que as instituições bancárias tenham meios de oferecer descontos atrativos aos cidadãos interessados. Inclusive, diversos bancos aderiram a esta iniciativa e irão atender o público endividado. E entre eles podem ser citados nomes como Banco Santander, Banco Inter, Banco do Brasil e Banco Itaú.

Desta forma, o programa Desenrola deve ser um meio para que os brasileiros possam aproveitar melhores condições para a realização do pagamento de suas dívidas: limpar o nome, portanto, ficou mais fácil.

Em alguns casos, conforme informações que foram divulgadas pelo jornal O Globo, será possível conseguir surpreendentes 96% de desconto para que a situação financeira seja regularizada.

Limpar o nome é o objetivo de muita gente em 2023 | Imagem: stockking / freepik.com

A Faixa 2 do programa já pode ser usada para quem quer limpar o nome

O programa Desenrola, focado na renegociação de dívidas, atende basicamente 2 públicos específicos, que estão separados em exatamente duas faixas.

Na Faixa 1 estão os brasileiros cuja renda mensal é de até R$ 2.640, ou seja, dois salários mínimos, ou que estejam devidamente inscritos no CadÚnico com suas informações atualizadas. A Faixa 2, por sua vez, atende quem quer limpar o nome por ter pendência junto às instituições financeiras e recebe entre dois salários mínimos e R$ 20 mil por mês.

Especificamente na primeira fase, que foi anunciada no último dia 18 (segunda-feira), somente a Faixa 2 será contemplada, podendo seus participantes iniciar o processo de negociação em busca das melhores condições para voltar a ter o nome limpo. Inclusive, trata-se de algo que pode ser feito junto ao próprio banco no qual a dívida foi feita, cabendo ao cidadão usar seus canais oficiais.

Já no que diz respeito à chamada Faixa 2, espera-se que um aplicativo próprio do programa Desenrola Brasil seja lançado até o mês de setembro para que, por meio dele, seja feito o contato facilitado com os credores. E, para os cidadãos que compõem esta faixa, a iniciativa prevê juros mais atrativos e uma possibilidade maior de parcelamento.

Veja também: Governo revela 10 motivos que podem CANCELAR o Bolsa Família esta semana

Bancos que se comprometeram a ajudar quem quer limpar o nome

Nesta primeira etapa, a lista de todos os bancos e instituições financeiras que aderiram ao programa Desenrola Brasil já é consideravelmente animadora.

Eis os nomes das respectivas instituições:

Banco do Brasil;

Banco Bradesco;

Caixa Econômica Federal;

Banco Santander;

Banco Itaú;

Banco Inter;

Mercado Pago;

PicPay.

As instituições bancárias e financeiras que não constam na lista acima ainda podem integrar o programa, sendo que o prazo para adesão irá se encerrar exatamente no dia 27 de julho.

Veja também: Aposentados que fizerem ISSO podem aumentar o VALOR do benefício