Seu filho fez uma compra no PIX? Aprenda como pedir de volta

Isso já deve ter acontecido com você, ou na sua família ou já escutou algum relato de pais falando que o filho fez um compra no cartão de crédito sozinha com jogos online ou algo parecido. Isso já aconteceu com diversas pessoas e algumas delas até compartilham na internet a situação, e um que viralizou foi uma mãe que postou no Twitter.

Filho fez compra online sem autorização

O relato do Twitter chamou atenção quando uma mãe contou que o seu filho de apenas 10 anos usou o seu cartão de crédito sem autorização e gastou R$ 28 mil em jogos, mas o que realmente fez a informação viralizar foi o nome que ela usou para dar o castigo no filho, Serasa Kids.

A mãe disse que ela conversou com o filho e que ele vai pagar a dívida. Ela informou “Acordamos que ele vai me devolver quando estiver trabalhando, e lembro isso a ele todos os dias”. Por mais que foi um assunto que divertiu os internautas, algumas dúvidas começaram a surgir, como por exemplo: será que dá para cancelar uma compra quando é por um filho menor de idade?

Neste caso, como é possível reverter essa situação?

O que os pais podem tentar primeiro é fazer o cancelamento da compra, porém não é um processo simples e nem certeiro de que realmente será possível cancelar, pois para comprar com o cartão de crédito ao finalizar a compra é preciso inserir a senha.

Uma reportagem feita pela Uol, Thiago Martello, que é um educador financeiro disse que em alguns casos o dinheiro pode ser recuperado se a pessoa registrar na ouvidoria do banco e também pelo Banco Central.

Além disso, é necessário contar tudo como aconteceu com os mínimos detalhes para que o banco avalie a possibilidade de devolver o dinheiro, pois já teve situações que o banco não teria responsabilidade. Vale ressaltar que tem como tentar o cancelamento online de duas formas:

Compras online

Compras feitas com PIX

Na compra online o consumidor tem direito de arrependimento em até sete dias, por isso o cliente pode solicitar o dinheiro de volta assim que devolver o produto. Já na segunda opção que é compras feitas pelo PIX a única opção de cancelamento é se for PIX agendado.

Atenção com as crianças

É necessário ter bastante atenção e deixar as contas protegidas e restringir o uso feito pelos filhos que são crianças, além disso o educador financeiro orienta ter um celular sobre para acessar esses aplicativos de banco, ou que o filho tenha um celular somente dele.

O não compartilhamento de senhas e também deixar os aplicativos dentro de pastas seguras é fundamental. Outro ponto que podemos destacar é deixar as notificações ativas desses aplicativos financeiros, pois assim que uma compra é feita eles avisam imediatamente. Não é bom somente para quem tem filhos, é bom para todas as pessoas que usam esses app para identificar qualquer atividade suspeita.

