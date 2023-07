Só R$ 684,00? Por que o valor do Bolsa Família abaixou

O valor do Bolsa Família sempre é do interesse de todos os beneficiários deste importante programa social mantido pelo Governo Federal. Inclusive, os repasses relacionados ao mês de julho já começaram.

De acordo com as informações que foram divulgadas pelo próprio governo, espera-se que o dinheiro chegue a nada menos que 20,9 milhões de famílias por todo o Brasil. Porém, quando feito um comparativo em relação ao mês anterior (junho), percebe-se que tanto o número de pessoas beneficiárias quanto o valor médio do repasse tiveram uma queda.

Especificamente no mês de junho, o valor médio do pagamento chegou aos impressionantes R$ 705, que é nada menos que o maior valor alcançado na história do Bolsa Família. E agora, no mês de julho, o valor em questão está em R$ 684,16.

Além disso, no mês passado um total de 21,2 milhões de lares receberam o dinheiro, o que representa, para julho, uma queda de quase 300 mil residências beneficiárias.

Diante deste tipo de cenário, é muito importante esclarecer que o valor atual (R$ 684) não será pago a literalmente todos os beneficiários, uma vez que se trata somente de uma média e, assim sendo, há quem irá receber mais e quem irá receber menos.

Como ficou cada valor do Bolsa Família depois de sua reformulação

É importante sempre reforçar, portanto, que não existe apenas um valor do Bolsa Família. Afinal, depois que este programa social foi reformulado, passou a ter uma série de benefícios para diversos contextos e grupos.

Eis a lista atualizada de valores dos repasses:

Pagamento de R$ 150 para crianças até 06 anos de idade;

Pagamento de R$ 50 para jovens e crianças na faixa etária de 07 a 18 anos;

Pagamento de R$ 50 para mulheres que estejam grávidas;

Pagamento de R$ 50 para mulheres que estejam amamentando seus filhos.

Além disso, o Governo Federal também garante que seja feito o pagamento de R$ 142 per capita, sendo esta uma medida criada especificamente para ajudar mais as famílias que são mais numerosas.

Há, ainda, o pagamento de valores de modo a garantir que o mínimo pago pelo programa social seja sempre de R$ 600. E é exatamente por conta de todo este cenário que, no final, a quantia recebida pode ter uma alteração significativa.

Sobre os repasses do programa no mês de julho

Quem tem direito a receber algum valor do Bolsa Família agora em julho deve se atentar às datas, pois os pagamentos já começaram. Lembrando que o calendário sempre usa o Número de Identificação Social (NIS) como base para organizar os repasses.

Assim sendo, essas são as datas que foram planejadas:

Dia 18/07: recebe o NIS de fim 1;

Dia 19/07: recebe o NIS de fim 2;

Dia 20/07: recebe o NIS de fim 3;

Dia 21/07: recebe o NIS de fim 4;

Dia 24/07: recebe o NIS de fim 5:

Dia 25/07: recebe o NIS de fim 6;

Dia 26/07: recebe o NIS de fim 7;

Dia 27/07: recebe o NIS de fim 8;

Dia 28/07: recebe o NIS de fim 9;

Dia 31/07: recebe o NIS de fim 0.

