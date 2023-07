Pode COMEMORAR! Novidade mais aguardada do Bolsa Família foi liberada

O Bolsa Família assiste mais de 21 milhões de brasileiros, proporcionando para eles uma vida melhor e uma renda básica, de pelo menos R$ 600. Além disso, os beneficiários do programa social possuem diversos direitos, como isenção em concursos públicos e até mesmo um desconto na conta de energia. O pagamento do benefício é realizado nos 10 últimos dias úteis de cada mês e em Julho, uma grande novidade foi anunciada, confira.

Confira grande novidade anunciada pelo Bolsa Família para seus beneficiários | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Renda per capita mínima do Bolsa Família

Uma das grandes novidades que o Bolsa Família está apresentando, é uma renda per capita mínima que cada beneficiário possui direito. Por exemplo, o valor do benefício é de R$ 600 mensais, mas caso o valor fosse pago para uma família com 10 membros, a renda per capita seria de apenas R$ 60.

Para não ocorrer situações do tipo, uma renda mínima foi instituída, no valor de R$ 142 para cada integrante da família. Usando o caso citado, a família em questão receberá R$ 1.420. Para que a renda per capita mínima seja garantida.

Além disso, a família ainda pode ser elegível para receber os adicionais pagos pelo Governo Federal, no valor de R$ 50 e R$ 300.

Quem pode receber os adicionais?

Os adicionais são pagos para ajudar as famílias que cumprem alguns requisitos básicos e cada adicional engloba uma categoria de beneficiários. O adicional de R$ 300 é para as famílias que possuem em seu núcleo familiar, crianças com idade entre zero a seis anos.

Já o adicional de R$ 50 é destinado para as famílias que possuem crianças e adolescentes com idade entre 17 e 18 anos. As gestantes também são contempladas com o valor extra em questão.

Ou seja, haverão casos de pessoas que irão receber valores mensais superiores a R$ 1.000, já que serão somados os adicionais e o valor mínimo por pessoa.

Novas regras foram adicionadas ao programa social

Entretanto, é importante lembrar que com tantos benefícios, é normal que haja uma cobrança maior por parte do Governo Federal para que as regras sejam cumpridas pelos beneficiários. Algumas são inerentes ao Cadastro Único e outras são inerentes a metas na saúde e na educação.

As metas envolvendo a área da saúde, por exemplo, exigem que as crianças tenham o devido acompanhamento nutricional e que a caderneta de vacinação esteja em dia.

Já no âmbito educacional, o programa exige que as crianças e adolescentes em idade escolar, tenham uma frequência satisfatória nas aulas. Ou seja, caso elas faltem bastante, a família pode ser desligada do programa social. Portanto, o novo formato do Bolsa Família é basicamente de uma mão lava a outra. O governo ajuda as famílias e as famílias ajudam o governo nas metas.