O WhatsApp está em constante evolução e nos últimos meses anunciou aos usuários inúmeras atualizações. Com o auxílio do avanço da Inteligência Artificial, o WhatsApp vem ganhando muito mais força e notoriedade no meio dos aplicativos de comunicação. Com esta última atualização, a Meta promete sanar uma das principais dificuldades dos usuários com o aplicativo. Trata-se de duas atualizações importantes que já devem estar disponíveis nas próximas versões do mensageiro. Saiba o que muda e o que esperar dessas mudanças.

WhatsApp anuncia RECURSO para revolucionar experiência do usuário | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia recurso muito esperado

O WhatsApp revelou nesta última semana que irá implementar em sua aplicação um dos recursos mais esperado pelos usuários. Isto é: acerca da possibilidade de enviar vídeos e imagens em alta resolução para os contatos. Haja vista que é nítido a deficiência de qualidade em inúmeras mídias enviadas.

Portanto, agora será possível enviar imagens com uma qualidade um pouco mais elevada. Ainda não é possível compartilhar ou publicar nos status — haja vista que é uma função que está em testes e exige muitos recursos da aplicação e servidor. Até mesmo os vídeos publicados em outras redes da Meta sofrem essa compressão.

Os vídeos em alta qualidade possuem uma taxa de FPS mais elevada, dimensões expandidas, etc. Para ser reproduzido em aplicativos de terceiros — isto é, não nativos: precisam de um suporte e servidor integrado que suporte a reprodução.

Ou então que haja a possibilidade de terceirizar a reprodução desse conteúdo fora da aplicação. São testes que a empresa está realizando e tudo indica que nos próximos meses ficará disponível.

Os conteúdos enviados em HD receberão uma marca d’água. Isto é: na parte inferior direita ficará a marca “HD”. Para que os usuários saibam que se trata de um conteúdo em alta resolução.

Outras novidades são anunciadas

Além disso, a Meta por mais uma vez prezando pela segurança e privacidade de seus usuários — anunciou que as mensagens enviadas em grupos ficarão um pouco diferentes. Na verdade, não as mensagens em si, mas os contatos.

Haja vista que agora é possível visualizar a foto de perfil de algumas pessoas. A Meta pretende substituir pelas iniciais. A fim de validar ainda mais a privacidade de cada usuário dentro das comunidades.

Algumas pessoas mantém marcada a opção de foto de perfil pública, entretanto, a empresa compreende que não é algo tão legível deixar a foto exposta para todos em qualquer grupo que a pessoa entrar.

Portanto, tudo indica que essas duas atualizações serão lançadas ainda neste trimestre e que ao serem validadas devem estar presentes na grande parte dos dispositivos que possuem o WhatsApp.

Trata-se de uma das funções mais pedidas pelos usuários e finalmente está disponível para eles!

