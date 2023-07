Passo a passo para aumentar sua inteligência e o PODER da sua mente

As habilidades cognitivas desempenham um papel fundamental na nossa percepção, interpretação e interação para o nosso desenvolvimento e com o mundo.

Existem estratégias que nos ajudam a aprimorar essas habilidades e podem resultar em uma melhor tomada de decisões, resolução de problemas e pensamento criativo.

O corpo humano possui cinco sentidos que nos permitem interagir com o ambiente ao nosso redor. Veja mais sobre quais são eles:

– Paladar

– Tato

– Olfato

– Visão

– Audição

Eles desempenham papéis essenciais ao fornecer informações variadas ao nosso cérebro.

Experiências sensoriais são indispensáveis para o desenvolvimento adequado.

Cada um dos cinco sentidos contribui de uma maneira única para a nossa percepção e compreensão do mundo ao nosso redor, permitindo-nos apreciar a diversidade sensorial e explorar as maravilhas do nosso entorno.

Explorar e envolver ativamente todos os nossos sentidos em interações com o ambiente pode trazer diversos benefícios para a nossa função cognitiva.

Pesquisas têm mostrado, cada vez mais, que essa estimulação multissensorial pode levar a uma mente mais alerta e adaptável.

Essas experiências sensoriais estimulantes podem fortalecer as conexões neurais, promover a flexibilidade cerebral e a melhorar a capacidade de atenção, percepção, memória e processamento de informações.

Os sentidos enriquecem nossas experiências.

Além disso, ao envolvermos todos os nossos sentidos, enriquecemos nossas experiências e aumentamos nosso prazer e engajamento com o mundo ao nosso redor.

O cérebro humano possui a capacidade de neuroplasticidade, o que significa que ele tem a habilidade de criar e reorganizar conexões neurais em resposta a novas experiências e aprendizado.

Quando o cérebro se envolve em atividades desconhecidas e desafiadoras, como aprender um instrumento musical, explorar uma cultura diferente ou praticar um novo esporte, estamos fornecendo um terreno fértil para o crescimento dele.

Ao se aventurar em novas experiências, ele é estimulado de maneiras diferentes, o que leva à formação de novas conexões entre os neurônios e à consolidação de informações.

Quais são as principais capacidades do nosso cérebro?

Nosso cérebro possui a capacidade de manter e trabalhar com informações, focar pensamentos e filtrar distrações, é como ter um sistema de controle de tráfego aéreo em um aeroporto para controlar as chegadas e partidas de dezenas de aviões em várias pistas.

A motivação intrínseca, contém habilidades como curiosidades, paixão, propósito, autonomia e domínio. Também se refere a todas as habilidades necessárias para sustentar a motivação no longo prazo, como persistência, coragem e resiliência, superar o medo e estabelecer metas.

A autoconsciência que nos faz ser capaz de compreender e regular suas emoções, identificar e cultivar pontos fortes e treinar seus pontos fracos.

O fluxo é quando estamos falando sobre um estado de consciência que amplifica significativamente características como motivação, produtividade, aprendizagem, criatividade, empatia, entre outros.

Interessante saber como nosso cérebro funciona, não é mesmo?

