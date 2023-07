Numerologia: DESCUBRA se o seu namoro tem futuro (se tiver coragem)

Você está em um relacionamento? Ou está conhecendo alguém e quer saber se vocês são compatíveis? A numerologia pode te ajudar! Tudo o que você precisa fazer é somar os números da sua data de nascimento e da data de nascimento da pessoa que você está interessado. O resultado será um número que revelará muito sobre a sua compatibilidade.

Aprenda a fazer o cálculo de compatibilidade amorosa. (Foto:divulgação)

Como fazer as contas usando a numerologia?

Para realizar os cálculos, utilizaremos as vogais presentes em seu nome e no nome de seu parceiro(a) especial. Cada vogal corresponderá a um número, como demonstrado abaixo:

A = 1

E = 5

I = 9

O = 6

U = 3Top of Form

Por exemplo, se você somar os números 1, 2 e 3, você vai obter o número 6. O número 6 é o número do amor, da harmonia e da compreensão. Isso significa que você e a pessoa que você está interessado são muito compatíveis. Vocês provavelmente terão um relacionamento feliz e amoroso.

Mas se você somar os números 1, 9 e 9, você vai obter o número 19. O número 19 é o número do conflito e da discordância. Isso significa que você e a pessoa que você está interessado são muito incompatíveis. Vocês provavelmente terão um relacionamento cheio de brigas e discussões.

Claro, a numerologia não é uma ciência exata. Mas pode ser uma ferramenta útil para conhecer melhor a si mesmo e as pessoas que estão em sua vida. Se você está interessado em saber mais sobre a sua compatibilidade, eu recomendo que você faça um cálculo numerológico. Você pode encontrar muitos sites e aplicativos que oferecem esse serviço gratuitamente.

O procedimento consiste em somar os valores atribuídos a cada vogal de forma separada, tanto para o seu próprio nome quanto para o nome do seu parceiro(a). Repita essa soma até obter um único dígito de 1 a 9.

Por exemplo, considere os nomes João Silva (O + A + O + I + A) e Maria Santos (A + I + A + A + O).

Para João, somaremos os valores das vogais: 6 + 1 + 6 + 9 + 1 = 23. Como o resultado possui mais de um algarismo, realizamos uma nova soma: 2 + 3 = 5.

Aplicando o mesmo procedimento para Maria, somaremos os valores das vogais: 1 + 9 + 1 + 1 + 6 = 18. Em seguida, reduzimos esse resultado fazendo uma nova soma: 1 + 8 = 9. Agora, ao somar as duas reduções, temos 14. Continuando o processo, reduzimos novamente: 1 + 4 = 5. Esse é o número representativo do casal.

Realize esse cálculo para o seu próprio nome e o nome de sua pessoa querida e verifique o resultado na lista abaixo.

Veja mais: Qual é a energia da sua casa no 2º semestre de 2023? Numerologia responde

Os tipos de casais

Parceiros Número 1:

O casal cujo número é 1 possui uma dinâmica de relacionamento fundamentada na liderança. Ambos são dotados de um espírito desafiador e independente, sempre buscando aventuras e evitando a monotonia. No entanto, é essencial ter cuidado, pois a competitividade pode surgir entre eles.

Parceiros Número 2:

O número 2 está intimamente associado à diplomacia e equilíbrio. Casais com essa energia tendem a construir uma relação baseada no crescimento mútuo e na convivência afetuosa e harmoniosa. A colaboração é fundamental nesse tipo de relacionamento, mas é preciso evitar a passividade excessiva, pois a submissão em demasia pode impedir o crescimento individual.

Parceiros Número 3:

O número 3 na Numerologia representa a expressão e a comunicação. Casais com essa combinação têm uma vida social muito ativa, frequentando restaurantes, festas, bares e shows. Embora isso seja bastante positivo, eles precisam encontrar equilíbrio, lembrando-se de que o amor também requer momentos de reflexão e seriedade.

Parceiros Número 4:

O número 4 simboliza a busca pela perfeição. Esses casais valorizam a estabilidade material, financeira e mental em suas vidas. Eles se esforçam para serem um exemplo de casal modelo, buscando excelência em todas as áreas. No entanto, devem ter cuidado com o esgotamento e permitir-se divertir para manter a relação saudável.

Parceiros Número 5:

Casais com o número 5 são regidos pela inteligência e sede de conhecimento, o que os leva a adorar viajar e explorar novas culturas. A versatilidade é uma característica marcante nesse relacionamento. Porém, é importante controlar os gastos e evitar atitudes impulsivas para garantir a estabilidade.

Parceiros Número 6:

Casais com o número 6 valorizam a proximidade e harmonia familiar, sendo muito responsáveis em suas vidas. No entanto, podem cair na armadilha de idealizar demais o relacionamento e esperar que a vida a dois seja como um conto de fadas da Disney. É importante que compreendam que o amor também requer esforço e compreensão.

Parceiros Número 7:

O número 7 está associado à amizade, cumplicidade e confiança. Casais com esse número são extremamente leais um ao outro. No entanto, podem enfrentar o receio de traição e dependência excessiva um do outro. Buscar ajuda terapêutica pode ser benéfico para fortalecer o vínculo.

Parceiros Número 8:

O número 8 está ligado à prosperidade e persistência. Casais com essa energia têm foco no sucesso material e financeiro, buscando prosperar juntos. É importante, contudo, encontrar equilíbrio e também aproveitar a vida, desfrutando de momentos de lazer e descontração.

Parceiros Número 9:

Casais com o número 9 são extremamente altruístas e preocupados com o bem-estar dos outros. Eles se dedicam a trabalhos de caridade e ajudam sempre que possível. O desafio para esses casais está em encontrar o equilíbrio para não se sacrificarem excessivamente pelos outros, lembrando-se de cuidar bem de si mesmos para também cuidar dos demais.

Veja mais: Numerologia revela TUDO o que você ainda pode realizar em 2023