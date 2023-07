Você nasceu no fim do ano? A CAIXA preparou um PRESENTE especial

Presente da Caixa para estes brasileiros – Uma nova rodada de pagamentos do abono salarial ano-base 2021 teve início nesta segunda-feira (17), beneficiando trabalhadores do setor privado nascidos em novembro e dezembro. Este valor, que pode chegar até um salário mínimo, representa uma ajuda essencial para muitas famílias brasileiras, principalmente em um contexto econômico incerto.

O presente do abono salarial está disponível para os trabalhadores do setor privado que nasceram em novembro e dezembro por meio da Caixa. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa traz presente especial para os brasileiros

Os pagamentos, realizados pela Caixa Econômica Federal, começaram no dia 15 de fevereiro e são estruturados com base na data de nascimento do beneficiário. Este abono salarial é destinado a trabalhadores vinculados ao Programa de Integração Social (PIS) ou ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) por pelo menos cinco anos.

A condição para receber o abono se estende àqueles trabalhadores que foram formalmente empregados por pelo menos 30 dias em 2021 e receberam um salário mensal de até dois salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640. Para os empregados do setor privado, o valor será depositado pela Caixa Econômica Federal.

Já os servidores públicos, militares e funcionários de empresas estatais que estão inscritos no PASEP terão a liberação do valor feita pelo Banco do Brasil, nas mesmas datas dos pagamentos do PIS. Tanto os beneficiários do PIS quanto do PASEP têm até o dia 28 de dezembro deste ano para sacar ou movimentar o valor do abono. Caso isso não ocorra, o valor será reincorporado aos cofres do governo.

O lote atual de pagamentos envolve mais de 4 milhões de trabalhadores, totalizando um valor de aproximadamente R$ 4,25 bilhões. Desse total, cerca de 3,6 milhões têm direito ao PIS, enquanto 544.228 trabalhadores são beneficiários do PASEP. Vale ressaltar que os valores pagos variam de acordo com o número de dias trabalhados durante o ano de 2021.

Cronograma de pagamentos

A escala de pagamento foi organizada de acordo com as datas de nascimento dos beneficiários, começando em fevereiro e terminando em julho. As datas exatas são: 15/02/2023 para os nascidos em janeiro e fevereiro, 15/03/2023 para os nascidos em março e abril, 17/04/2023 para os nascidos em maio e junho, 15/05/2023 para os nascidos em julho e agosto, 15/06/2023 para os nascidos em setembro e outubro e, por fim, 17/07/2023 para os nascidos em novembro e dezembro.

Estima-se que cerca de 22 milhões de trabalhadores devem receber o benefício, o que equivale a um total de quase R$ 20 bilhões distribuídos. Este valor é oriundo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o pagamento será efetuado automaticamente para aqueles que são correntistas do banco. Para os demais beneficiários, os valores serão disponibilizados por meio da Poupança Digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Em caso de impossibilidade de abertura de uma conta digital, o saque pode ser realizado com o Cartão Cidadão em terminais de autoatendimento, lotéricas, Caixa Aqui ou em uma agência física da Caixa, seguindo sempre o calendário de pagamento estabelecido.

