ESTE botão SECRETO do retrovisor pode salvar sua vida; poucos conhecem

Na busca por sempre oferecer ao motorista uma melhor visão de tudo o que acontece na traseira de seu veículo, o botão secreto do retrovisor acaba tendo uma funcionalidade que vai muito além do óbvio.

Tal funcionalidade, que parece tão simples e pequena, por sinal, desempenha um importante papel no que diz respeito à segurança nas estradas, não ficando restrita somente aos ajustes do espelho em si.

Trata-se de um recurso que pode literalmente salvar vidas todos os dias, e é sobre ele que este artigo se dedica.

Quem sempre busca dirigir prezando pela sua própria segurança e pela segurança dos demais, portanto, não pode deixar de ler até o final.

O botão secreto do retrovisor realmente existe | Imagem: Sinitta Leunen / unsplash.com

A real importância do botão secreto do retrovisor

O botão secreto do retrovisor tem uma importância que vai muito além da simples comodidade: ele foi pensado para dar ao motorista uma dirigibilidade mais tranquila e segura, principalmente após o anoitecer, que é quando o brilho causado pelo farol alto de outro veículo pode ser extremamente incômodo.

Uma vez que decide pressionar o botão em questão, que está posicionado de forma estratégica, o motorista passa a ter a capacidade de fazer ajustes no espelho, minimizando o impacto causado pelo ofuscamento e, assim, mantendo sua visão mais clara e livre de possíveis distrações.

Quando acionado, este botão secreto faz com que os retrovisores sejam “virados” para cima de forma automática, fazendo com que os reflexos das luzes intensas dos faróis sejam desviados.

Trata-se de algo extremamente útil, considerando que as luzes brilhantes têm capacidade de atrapalhar a capacidade de reação de qualquer pessoa que esteja atrás do volante.

Porém, vale frisar que a eficácia do botão secreto do retrovisor tende a variar por conta da altura do motorista e de outros fatores. Assim sendo, além de acionar o botão em questão, o condutor também precisa ajustar o espelho, se necessário.

Ao dirigir à noite, a atenção deve ser redobrada

De qualquer forma, porém, é extremamente frisar que, mesmo usando o botão secreto do retrovisor, é bem possível que o condutor sinta desconforto visual por causa das luzes fortes. E, nesse caso, a recomendação é que reduza a velocidade e, também, fique a uma distância de segurança maior em relação aos outros veículos. Esta é uma das melhores formas de garantir uma condução realmente mais segura e evitar diversos tipos de acidente.

Por fim, ao entender a real funcionalidade do botão em questão e usar este recurso de forma adequada, os motoristas sempre poderão desfrutar de uma melhor dirigibilidade, muito mais tranquila e repleta de segurança. Afinal, os riscos relacionados ao ofuscamento causado pelo farol alto serão minimizados.

Lembrando que todas as pessoas que dirigem possuem a obrigação de prezar pela vida e pela segurança no trânsito. Ou seja: devem dirigir pensando na integridade de seus veículos e de si mesmos, mas também devem cuidar para que outros motoristas e também os pedestres estejam sempre devidamente seguros.

