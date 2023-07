Nesta última terça-feira, 11, a montadora chinesa Shineray anunciou o lançamento de dois novos veículos no mercado brasileiro. O primeiro já está disponível para compra e o segundo chegará em breve no mercado — a partir do mês de agosto. Trata-se de dois modelos de motocicletas econômicas e acessíveis para muitos brasileiros. Seu valor à vista é inferior aos R$ 8 mil e ainda pode ser parcelado em 24 vezes! Conheça um pouco mais sobre a novidade e os seus benefícios aos consumidores.

Alô, motorista! Nova moto brasileira custa só R$ 7,3 MIL e pode ser parcelada | Foto de Razvan Mirel na Unsplash

Shineray anuncia novas motos

Trata-se de dois veículos econômicos e acessíveis para os brasileiros. Ambos veículos estão dentro da classificação CUB, logo, a legislação brasileira os considera veículos ciclomotores. Portanto, não é necessário ter CNH para circular nas vias brasileiras.

Entretanto, os interessados precisam ter a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC). Que pode ser obtida através do Departamento de trânsito regional de cada cidade. Ambos modelos são parecidos com as populares Biz.

Essa linha é a mais econômica da marca, possuindo o modelo Phoenix S e Phoenix EFI. Lembrando que esse novo modelo da marca é o primeiro com injeção eletrônica a ser vendido no Brasil. Até então não foram divulgadas muitas informações sobre torque e potência.

O parcelamento pode ser feito através das próprias lojas da marca ou por intermédio de terceiros. Bem como financiamento bancário ou até mesmo outras modalidades de empréstimo.

Leia mais: ATENÇÃO! Estes celulares ficarão SEM o WhatsApp a partir de 1º de agosto

Conheça um pouco mais dos modelos

Os novos modelos da Shineray já estão prestes a serem todos lançados no Brasil. Até então, somente um deles já está sendo comercializado. O Phoenix S, possui um visual exclusivo e com amortecedores vermelhos — diferenciando de qualquer outro modelo já produzido pela linha.

Outra novidade é a possibilidade de guardar objetos dentro do veículo, de semelhante modo as populares Biz — que em contrapartida não saem por menos de R$ 10 mil. Como citado, trata-se de um veículo ciclomotor, logo, possui um motor monocilíndrico.

Possui como de válvula simples e pode atingir até 75 km/h. Não foram divulgadas outras informações adicionais sobre potência máxima e torque.

Outro ponto interessante é que o veículo possui câmbio com quatro opções, freio a disco e partida eletrônica. Todos os itens responsáveis pela iluminação do veículo possuem luz em LED — logo, economia na manutenção e despesas.

Por fim: possui o painel com informações digitais. O veículo está sendo vendido por R$ 7.390. Já a linha EFI irá chegar ao mercado somente no mês de agosto. O veículo irá contar com o mesmo visual — as demais informações serão divulgadas apenas no dia do lançamento.

A empresa está presente no Brasil há mais de 15 anos. Logo, possui tradição e fidelidade com os clientes. No geral, as motos desta fabricante são econômicas e mais acessíveis a todos os públicos.

Leia mais: Atenção REDOBRADA: Nubank emite alerta para os clientes