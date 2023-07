Quem tem alguma destas moedas de REAL está feito! Elas valem muito dinheiro

Moedas valiosas em real – Em meio à ascensão das transações digitais e a diminuição do dinheiro físico em circulação, o que muitos podem não saber é que alguns desses itens que estão perdendo espaço no nosso dia a dia podem valer mais do que pensamos. Algumas moedas, devido à baixa quantidade e detalhes específicos, se tornaram artigos raros e, portanto, valiosos para os colecionadores.

Algumas moedas de real podem se tornar valiosas devido à sua raridade e detalhes únicos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Estas moedas em real valem uma pequena fortuna

Conforme apresentado pelo canal ‘RNF Coleções’ no TikTok, existem moedas do real que são especialmente raras e valiosas. Algumas delas são mais antigas, outras mais recentes, mas todas têm em comum um alto valor entre os colecionadores.

Veja também: Qualquer um pode ter e não faz ideia disso! Estas moedas brasileiras são valiosas DEMAIS

Uma dessas moedas é a de 5 centavos, emitida em 2008. Embora pareça comum, sua produção foi limitada a pouco mais de 28,5 milhões de exemplares. Hoje, uma moeda dessas pode valer de R$ 40, se estiver em estado MBC (Muito Bom Conservado), até R$ 120 se estiver em estado flor de cunho, ou seja, em perfeito estado de conservação.

O ano de 1999 também viu a emissão de uma moeda de 5 centavos, ainda mais rara e valiosa. Apenas 11,2 milhões de moedas foram produzidas naquela ocasião. Como resultado, seu preço no mercado de colecionadores hoje pode variar de R$ 70 (para um estado MBC) a R$ 250 (para uma moeda flor de cunho).

Outros itens cobiçados

Há também a moeda de 10 centavos, emitida em 1995, que se destaca por ser uma moeda comemorativa da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). Esta é uma moeda particularmente rara, já que apenas um milhão de unidades foram produzidas. Dependendo do estado de conservação, essa moeda hoje pode valer entre R$ 60 e R$ 200.

Outra moeda que vale a pena mencionar é a de 1 real de 1999. Durante aquele ano, quase 4 milhões dessas moedas foram produzidas. Hoje, seu valor pode variar entre R$ 60 e R$ 360, dependendo do estado de conservação.

Por fim, mas não menos importante, temos a moeda de 1 real de 2012, emitida em comemoração à entrega da bandeira olímpica. Mesmo sendo uma das moedas mais recentes, seu valor pode chegar a R$ 240 se estiver em estado flor de cunho.

Esse panorama de moedas raras e valiosas revela que o colecionismo de moedas é uma atividade que vai além do simples acúmulo de itens antigos. Ele representa um universo em que a história, a arte, a economia e a raridade se encontram. E enquanto nós nos movemos cada vez mais em direção a uma economia digital, as moedas físicas se tornam peças de museu, pedaços tangíveis de nossa história. Quem sabe, você pode estar guardando em sua carteira ou em seu cofrinho uma dessas relíquias valiosas sem nem saber.

Veja também: Você tem? 2 moedas de Real valem R$ 1.000 e ainda estão por aí