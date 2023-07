Qual é o perigo em deixar o celular no modo de vibração? Por essa você não esperava

Com certeza você que está lendo também tem costume de deixar o celular no modo de vibração, isso porque a maioria dos usuários hoje em dia ativa o modo vibração do celular para não serem perturbados durante o trabalho, folga, ou até mesmo quando estiverem passando um tempo com a família e não querem ser interrompidos por notificações.

O modo de vibração continua sendo o mais usado pelos usuários e a melhor solução para o celular, porém alguns especialistas comentaram que seria mais eficiente desativar esse modo para evitar alguns pontos inconvenientes.

Por isso, se você tem costume de deixar seu celular no modo de vibração seja Android ou iPhone para não ser perturbado pelos toques ou pela quantidade de mensagens que recebe por dia, vamos te explicar o porquê é melhor você desativá-lo. Acompanhe a leitura.

Por que não colocar o celular no modo de vibração?

Infelizmente muitos usuários não sabem disso, mas ainda que ativa o modo de vibração no celular a bateria descarrega muito mais rápido que o normal. Por mais que seja uma função pequena no celular que quase nem aparece ele precisa de mais recursos do que imaginamos para poder vibrar.

Isso acontece quando uma pessoa liga para você e também quando você usa o celular para digitar no teclado do mesmo. Por isso, para evitar que a bateria do celular descarregue rapidamente, igual acontece na maioria das vezes, a nossa orientação é para que desative o modo de vibração quando não for precisar dele e não deixar o dia inteiro nesse modo, como a maioria das pessoas fazem.

Não use o celular enquanto estiver carregando

Outro ponto que é importante comentar e que todos já devem ter escutado falar é para não mexer no celular enquanto ele está conectado no carregador para pegar carga, mas porque todos falam isso?

Muitos somente só escutaram falar, mas nunca procuraram a fundo para saber o real motivo, esse ato também prejudica a bateria do celular, e já vimos várias notícias de que a bateria do celular esquenta muito e pode chegar a explodir, é necessário ter cuidado com essas tecnologias.

Outra curiosidade é que tem opção de o usuário escolher a intensidade da vibração do celular, assim tem como optar pelas vibrações mais curtas para evitar o descarregamento rápido da bateria do celular.

Se o seu celular tiver uma bateria boa e potente para durar o suficiente, também pode escolher usar o modo de som, assim você só tem que apertar o botão do volume em seu celular e aumentar quando estiver em um ambiente mais barulhento.

As pessoas normalmente esquecem de tirar o celular do modo de vibração e ficam por dias e dias, e as vezes não percebe que isso pode fazer mal para a bateria do celular, além disso tem perigo de perder ligações importantes por não escutar, principalmente se estiver em um lugar que esteja com bastante barulho.

