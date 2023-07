R$ 50 BILHÕES para brasileiros quitarem as dívidas; como pegar uma fatia

Nesta última semana o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad — informou que o Governo Federal liberou mais de R$ 50 bilhões para os brasileiros através do programa de renegociação de dívidas oficial do Governo, o Desenrola Brasil. Trata-se do programa da gestão Lula cujo o intuito é renegociar as dívidas dos brasileiros com as instituições bancárias. Mais detalhes podem ser visto nos tópicos abaixo.

Governo garante mais de R$ 50 bilhões em recursos

O presidente Lula afirmoiu que cada desconto ofertado pelos bancos — haverá o acréscimo de crédito presumido. Nesta primeira etapa do programa os bancos poderão renegociar as dívidas dos brasileiros que recebem mensalmente até R$ 20 mil, fazem parte dos brasileiros que compõe a faixa 2 do programa.

Já a faixa 1 é representada pelos brasileiros que possuem uma renda mensal de até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640. É necessário que esses brasileiros estejam devidamente inscritos no CadÚnico. O programa do Governo Federal, Desenrola, deverá ser iniciado a partir do mês de setembro.

Os brasileiros que possuem dívidas de no máximo R$ 100 poderão ter o nome limpo automaticamente pelos órgãos de crédito. O intuito é que eles retornem o mais rápido possível para o cenário de crédito nacional. Entretanto, não se trata de um perdão de dívidas, esses brasileiros ainda precisarão quitar suas dívidas.

Haja vista que essa foi uma das cláusulas do programa, a fim de que os bancos tivessem a oportunidade de participar. Essas regras não são válidas para companhias de eletricidade, água e varejistas.

Espera-se que esse programa alcance no mínimo 40% de todos os endividados no país. Logo, deverá alcançar os brasileiros que possuem dívidas em atraso — não é o caso dos brasileiros que possuem dívidas abertas, mas em dia. Como é o caso dos financiamentos.

Novos bancos entram para o programa

Portanto, quanto mais instituições financeiras aderirem ao programa — maiores serão os índices de dívidas renegociadas com a ajuda do Governo Federal. Haja vista que se trata de um valor histórico concedido para um programa de renegociação de dívidas.

Durante a campanha do presidente Lula, o mesmo afirmou inúmeras vezes que pretendia auxiliar os brasileiros com suas dívidas. Citando até mesmo os estudantes que possuem dívidas ativas com o FIES. Surgindo assim o Desenrola.

Novos bancos poderão adentrar na lista até o dia 27 deste mês. Por enquanto existem aproximadamente 10 bancos na lista. Misturados entre bancos com parceria com o Governo Federal e fintechs.

Banco do Brasil;

Itaú;

Santander;

C6 Bank;

Inter;

PicPay;

Caixa Econômica Federal;

Bradesco;

Mercado Pago.

Os bancos que estão na lista acima já fazem parte do programa. Outros nomes renomados como Nubank e Inter ainda não foram oficializados. Tudo indica que nos próximos dias eles deverão adentrarem na programação do Desenrola.

