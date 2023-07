Dezenas de vítimas começam a cair no GOLPE que mira clientes do Nubank

Urgente. O banco digital Nubank emitiu um alerta para todos os usuários nessa semana devido a um golpe que está sendo aplicado com o nome do banco, o golpe está sendo conhecido como o golpe da conta bloqueada, nada mais é do que uma atualização da falsa central de atendimento ao consumidor para conseguir roubar os dados dos clientes e torná-los vítimas.

Como acontece o golpe?

Os criminosos estão enviando mensagens de texto para todos os clientes do Nubank afirmando que as contas estão passando por uma atualização e que estão com problema, e devido a isso eles pedem para os clientes entrarem em contato com o número de telefone que é enviado na mensagem, e o intuito é conseguir transações via PIX.

Assim que a vítima liga para o número de telefone que foi informado, o cliente vai falar direto com o bandido e eles vão começar a pedir informações dos dados pessoas como por exemplo data de nascimento e o número do CPF.

Logo depois eles vão solicitar para fazer alguns procedimentos no aplicativo, e até mesmo a solicitação do dinheiro via PIX. A justificativa para a transferência do dinheiro é que assim que a conta for liberada esse valor será estornado, porém como é um golpe essa devolução não irá ocorrer.

Como evitar cair no golpe?

Assim que a empresa Nubank ficou sabendo desse novo golpe, imediatamente emitiu um alerta para seus clientes que nenhuma conta está bloqueada, e que qualquer mensagem com essa informação é falsa.

A empresa também aconselhou que se algum cliente tiver dúvidas sobre o contato recebido é para entrar em contato com o atendimento oficial do banco e informar o número de telefone que você recebeu pelo SMS e qual o conteúdo da mensagem.

Vale ressaltar que a instrução é a mesma para as ligações telefônicas recebidas e que também informem problemas na conta ou que solicitem as informações pessoais para que a situação seja resolvida. A orientação é que nessas situações o que deve ser feito é ignorar as mensagens e as ligações recebidas.

O Nubank também recomenda para todos os clientes manter o aplicativo e o sistema do celular atualizados, assim tem como aumentar a segurança do aplicativo, além disso ela também informa para nunca informar dados pessoais por SMS ou ligação, essa atitude já pode dar indícios de um golpe.

Golpe pela internet

Infelizmente com o crescimento da internet e com contas bancárias no mundo digital os golpes cresceram e estão a todo vapor, principalmente nas pessoas que são mais velhas e que não tem tanto conhecimento tecnológico. Por isso, informe seus parentes desse golpe.

