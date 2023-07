Hack 3.0: Wi-Fi de graça e SEM SENHA; aprenda a se conectar

Como conectar gratuitamente ao Wi-Fi – Como usuários de internet, muitas vezes, estamos imersos em questões de segurança, como a proteção de senhas do modem, afinal, isso nos dá a certeza de que apenas pessoas autorizadas podem ter acesso à nossa rede. No entanto, a tecnologia tem nos proporcionado maneiras de nos conectarmos à internet de forma totalmente gratuita e sem a necessidade de uma senha. Neste artigo, exploraremos algumas dessas técnicas, que são absolutamente legais e podem ser úteis, principalmente quando não se tem um modem por perto.

Quer se conectar de graça no Wi-Fi?

A conexão à internet sem senha não implica necessariamente na invasão de redes de terceiros ou na violação de leis. Na verdade, existem maneiras legítimas e convenientes de se conectar a uma rede Wi-Fi gratuitamente, sem a necessidade de inserir uma senha. Uma das técnicas mais utilizadas é o método WPS (Wi-Fi Protected Setup), especialmente para usuários de telefones Android. Essa funcionalidade simplifica o processo de conexão a uma rede Wi-Fi, permitindo que os usuários evitem o incômodo de digitar uma sequência complexa de números e letras.

Para utilizar o método WPS, basta procurar no menu de configurações do seu telefone Android pela opção “Botão WPS” e ativá-la. O próximo passo é pressionar o botão WPS no modem. Em alguns casos, pode ser necessário inserir um código PIN, que normalmente está localizado na parte traseira do modem. Este método é rápido, fácil e eficiente, especialmente quando você está fora de casa e precisa se conectar à internet.

Outra opção eficiente e inovadora de conexão à internet sem a necessidade de uma senha é por meio do uso de códigos QR. Atualmente, a maioria dos modems vem com um código QR na parte de trás. Para se conectar à rede Wi-Fi e à internet, basta escanear este código com a câmera do seu smartphone ou com um aplicativo dedicado para leitura de códigos QR, como o Google Lens.

As versões mais recentes do Android também oferecem a possibilidade de gerar um código QR para se conectar a uma rede Wi-Fi sem senha. O processo é bastante simples: basta acessar as configurações de internet e rede do seu telefone, selecionar a rede à qual está conectado e pressionar o botão de configurações dessa rede. A opção ‘Compartilhar’ aparecerá e, ao clicar nela, um código QR será gerado automaticamente, permitindo a conexão à rede.

Alternativa semelhante

Os usuários do iPhone também têm uma alternativa semelhante para compartilhar a conexão à internet. Neste caso, é preciso acessar as configurações de rede Wi-Fi e conectar o outro dispositivo Apple ao qual se deseja compartilhar a conexão à internet. Ao fazer isso, o sistema iOS irá solicitar se você deseja compartilhar a senha da sua rede com o outro usuário. Para essa funcionalidade funcionar corretamente, é necessário que tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth estejam ativados em ambos os dispositivos.

É importante lembrar que, embora essas técnicas ofereçam conveniência e agilidade para se conectar à internet, a segurança dos nossos dispositivos e dos nossos dados não deve ser negligenciada. Sempre tenha cuidado ao compartilhar sua conexão à internet e garanta que suas redes estejam seguras contra possíveis ameaças cibernéticas. Afinal, a conveniência do acesso à internet não deve comprometer a segurança dos nossos dados.

