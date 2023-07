Entre na tendência: qual é o emoji mais usado no WhatsApp e o que sempre fica esquecido

Nesta segunda-feira (17), é comemorado o Dia Mundial do Emoji. A data comemorativa foi criada em 2014, mas o que muita gente não sabe é que as carinhas apareceram pela primeira vez há mais de 20 anos e evoluíram de diferentes formas até chegar aos padrões atuais. Mas você sabe qual o mais popular e qual o significado dos mais famosos? Continue lendo para saber tudo sobre os emojis que mais bombam no app de bate-papo mais conhecido da grande rede.

Os emojis já viraram parte da forma como as pessoas se comunicam | Imagem: Domingo Alvarez E / unsplash.com

Dia mundial do emoji

Hoje é comemorado o dia mundial do emoji. Criada pelo fundador da Emojipedia, Jeremy Burge, em 2014, e a data comemorativa foi escolhida por causa do emoji de calendário do iOS (sistema operacional dos Iphones), que exibe 17 de julho na figura — a Apple escolheu esta data porque foi neste dia, em 2002, que o aplicativo de calendário iCal foi lançado no sistema operacional de computadores da Apple, o macOS. O objetivo da criação da data foi apenas celebrar os emojis e promover a utilização das carinhas.

Na época da criação do Dia Mundial do Emoji, serviços como aMicrosoft e o Android possuíam ícones de calendário genéricos, e o Twitter exibia outra numeração no seu emoji. Mesmo assim, a data foi abraçada por todas as grandes fabricantes, que até hoje celebram as figurinhas no dia 17 de julho. O Google, inclusive, atualizou o emoji de calendário do Android em 2016, passando a estampar a data comemorativa.

Segundo o site, atualmente existem 3.304 emojis cadastrados na Unicode, e qualquer pessoa pode sugerir novas figuras.

Mas você sabe quais os emojis mais famosos e seus significados? Continue lendo para ficar por dentro de todos os detalhes.

Emojis mais usados

A Emojipedia diz que o emoji mais utilizado do mundo é a carinha chorando de rir (😂), seguida pela carinha chorando copiosamente (😭) e a carinha de súplica (🥺). Na lista também aparecem o coração vermelho, mãos postas (como um símbolo de oração), polegar para cima e rosto pensante. Em 2019, a carinha mais usada no Brasil foi o rosto com olhos de coração, normalmente usada para demonstrar paixão.

Segundo a plataforma, metade dos comentários do Instagram incluem um emoji. No Twitter, um em cada cinco tuítes também são acompanhados das figurinhas atualmente.

Premiação mundial do Emoji

Todos os anos, desde 2017, a Emojipedia realiza o World Emoji Awards, premiação anual que reconhece os ícones mais utilizados no mundo, com direito a cerimônia oficial. A votação é realizada por meio de estatísticas, quando são analisados os números de visitas às páginas dos emojis na Emojipedia, e também por votação no Twitter. Participam da competição todos os emojis lançados no ano anterior. Em 2019, o vencedor foi o emoji sorridente com corações.

No ano seguinte, os finalistas na categoria “Emoji que mais representa 2020” foram a mão preta com punho cerrado (✊🏿), impulsionada pelas publicações relacionadas ao movimento “Black Lives Matter (Vidas Negras Importam)”, e o emoji de micróbio (🦠), bastante utilizado para simbolizar o coronavírus, responsável pela pandemia que acabara de se estabelecer no mundo naquele período.

Neste ano, o coração rosa foi eleito pela premiação com o mais popular de 2023. O resultado do World Emoji Awards foi divulgado nesta segunda-feira (17). Segundo o Emojipedia, o “coração rosa” pode ser “usado para representar amor, amizade e sentimentos de calor, e a cor rosa”. Também apareceram na disputa os emojis ‘cara trêmula’ e ‘coração azul claro’.

A votação teve início no dia 10 de julho no Twitter do World Emoji Awards e 16 emojis participam da disputa.

