Nubank pega todo mundo de SURPRESA e anuncia novidade

O banco digital Nubank é o maior do Brasil, ele atende atualmente cerca de 70 milhões de clientes em todo país, porém manter todas essas pessoas interessadas em usar os produtos e serviços da plataforma não é tão fácil quanto parece, por isso que Nubank é uma instituição que sempre está trazendo novidades e inovações.

Como podemos perceber, os lançamentos do Nubank são sempre ligados as opções de créditos, seguros e benefícios em compras, porém a novidade da vez é Jogo da Vida Nu.

Nubank lança Jogo parecido com o Jogo da Vida. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Jogo da Vida Nu

O Nubank entrou em parceria com a loja Estrela, que é fabricante de brinquedos e lançou no mercado o Jogo da Vida Nu, um game de tabuleiro parecido com o tradicional Jogo da Vida, essa brincadeira é uma das mais vendidas pela empresa e foi um sucesso nos anos 80.

A principal ideia do instituto financeira é para relançar o clássico jogo com uma nova roupagem para poder estimular a educação financeira de forma bem lúdica. E nos lugares das casas, o tabuleiro vai ter produtos e serviços do banco e também opções para investir em ações que pode comprar criptomoedas, contratar seguros e criar Caixinhas.

Juliana Roschel, que é a diretora de Marketing do banco disse que é parte da estratégia de conexão com a cultura e também com o que é relevante para os clientes.

O mais interessante é que o jogo acaba quando todos os jogadores chegam a casa final com o nome “Independência Financeira” ou se tornam um “Explorador de Novas Moedas Digitais”, e a pessoa que ganha é quem alcançou a última casa com mais dinheiro.

Como fazer para comprar o jogo?

É importante destacar que o Jogo da Vida Nu é uma edição limitada que pode ser adquirida no site oficial da Estrela. O tabuleiro custa em torno de R$ 149,99.

A descrição do produto está assim “Trilhe o seu caminho em busca do sucesso! De influencer a advogado, você deve estar preparado para momentos de sorte e azar durante sua trajetória, mas sempre com apoio do Nubank para te auxiliar. O Jogo da Vida Nu é uma simulação da vida real com muita diversão!”.

