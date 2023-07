Você está usando errado! O verdadeiro significado do emoji de coração com ponto

Desde quando os emojis foram criados se tornou um sucesso entre os usuários da internet, fazem sucesso em todas as redes sociais e foram criados justamente para deixar a comunicação e interação mais divertida, aliás eles também ajudam a expressar as emoções para garantir um diálogo mais eficiente.

Mas e você, sabe qual o significado do emoji de coração vermelho com um ponto embaixo? Acompanhe a leitura para descobrir e não cometer mais garfes. Esse emoji é muito utilizado para as pessoas que desejam enviar uma mensagem mais carinhosa expressando amor, como foi informado acima eles servem para evitar algum mal-entendido entre a comunicação.

veja o verdadeiro significado do emoji de coração com ponto. Imagem: coolvector / FreePik

Significado do emoji de coração com ponto

No caso específico do emoji de coração vermelho com um ponto embaixo, ao contrário do que todos imagina a intenção desse emoji é mostrar uma admiração ou afirmação, que é uma emoção mais intensa que deseja passar para a pessoa. Não é somente um emoji carinhoso é uma forma de dizer que você tem um amor enorme, mais que o normal pela pessoa, ou seja, você indica o seu amor para determinada pessoa.

A expressão do emoji de coração vermelho com o ponto final é: Eu te amo e ponto final. Esse emoji está se tornando muito popular e bastante usando para as pessoas expressarem a sua admiração mais profunda em que as vezes as palavras não é o bastante.

Por isso que saber qual o verdadeiro significado do emoji é importante para realmente garantir uma comunicação certa e mais eficiente, pois assim eles podem substituir as palavras, é um alívio para as pessoas que não são boas em se expressar com as palavras, nessas horas o emoji pode ajudar a demonstrar as emoções.

Você tendo conhecimento do uso correto dos emojis a sua mensagem será mais clara e alcançar o ponto certo da conversa com o seu próximo.

Emojis como forma estratégica para conversar

Os emojis são os novos “queridinhos” dos usuários, eles conseguem transmitir de forma estratégica para facilitar a compressão dos sentimentos que está sentindo na hora de determinada conversa, as vezes os sentimentos não precisam ser traduzidos somente em palavras, os emojis podem ajudar a criar uma conexão maior com a pessoa que está recebendo a mensagem, principalmente quando são emojis carinhosos, assim cria um clima melhor, seja de carinho ou até mesmo de descontração.

Se caso você estiver dúvidas sobre determinado emoji, antes de compartilhar você pode fazer uma pesquisa para verificar o que realmente aquele emoji significa, pois assim você não vai correr o risco de iniciar uma conversa com um sentido diferente do que queria.

O meio digital está se tornando muito essencial em nosso a dia a dia e, principalmente na comunicação, logo mais os emojis podem chegar em lugares que nem imaginamos, mas diversas pessoas já estão aderindo, na internet qualquer cuidado é pouco.

