ATENÇÃO! Estes celulares ficarão SEM o WhatsApp a partir de 1º de agosto

Celulares em que o WhatsApp deixará de ser atualizado – A possibilidade de perder o acesso ao WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais utilizados no mundo, é uma preocupação que ronda muitos usuários de smartphones. Um comunicado recente revelou que uma grande atualização está a caminho, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto de 2023. A partir dessa data, um conjunto de aparelhos de diversas marcas ficará sem o acesso ao popular aplicativo. A notícia levantou alarmes entre os usuários desses dispositivos, indicando a necessidade de considerar outras alternativas ou, até mesmo, a troca de aparelhos.

A partir de 1º de agosto de 2023, alguns modelos de celulares serão excluídos do WhatsApp, impedindo os usuários de acessar o aplicativo em seus dispositivos. Foto: Divulgação

Se você possui um desses celulares, poderá perder o WhatsApp

O WhatsApp, conhecido por suas atualizações constantes visando melhorar a experiência do usuário, agora, com a nova atualização, deixará uma série de modelos de celulares sem suporte. Entre eles, estão incluídos aparelhos de marcas renomadas como Samsung, Huawei, Sony e LG. Essa notícia traz preocupações não apenas sobre a continuidade do uso do aplicativo, mas também quanto à segurança e privacidade dos dados e conversas mantidas nele.

Esse cenário traz à tona a importância da proteção das informações pessoais. Os usuários afetados precisam não apenas buscar alternativas seguras de comunicação, mas também tomar medidas preventivas para a salvaguarda de seus dados. Entre essas ações, uma das principais é a realização de backup das conversas. Isso permite o armazenamento dessas informações na nuvem e a posterior transferência para um celular compatível com o aplicativo, minimizando a perda de dados e contatos relevantes.

O procedimento de backup é acessível por meio das configurações do WhatsApp, na seção correspondente ao backup. Seguir as instruções fornecidas pelo aplicativo é o primeiro passo para assegurar que a cópia de segurança seja realizada com sucesso, antes da data limite, 1º de agosto de 2023.

Os aparelhos que perderão o suporte do WhatsApp a partir de agosto são aqueles que possuem versões de sistemas operacionais anteriores ao Android 4.1, iOS 11 ou KaiOS 2.5.0. Alguns dos modelos mais notáveis incluem Samsung Galaxy Ace 2, LG Optimus L5II, Huawei Ascend G740, Sony Xperia M, entre outros. Portanto, se você possui algum desses modelos, é importante estar ciente que a atualização e novos recursos do WhatsApp não estarão mais disponíveis para o seu aparelho.

Atualização da plataforma

Para manter um padrão de segurança e proporcionar uma experiência satisfatória para seus usuários, o WhatsApp escolheu atualizar sua plataforma, deixando de ser compatível com esses modelos de smartphones. A partir de 1º de agosto de 2023, o aplicativo não estará mais disponível nesses aparelhos, o que exige uma ação rápida por parte dos usuários que desejam continuar utilizando o WhatsApp.

A lista completa de modelos de smartphones que deixarão de ter suporte ao WhatsApp pode ser encontrada em diversos sites especializados. Isso demonstra que, à medida que a tecnologia avança, é inevitável que alguns dispositivos se tornem obsoletos, sendo incapazes de acompanhar as inovações e melhorias trazidas pelos aplicativos.

Portanto, se você é um dos usuários que serão afetados por essa atualização, é crucial começar a se preparar agora. Realize backups, pesquise sobre outras opções de comunicação e considere a possibilidade de adquirir um novo aparelho. As mudanças tecnológicas são rápidas, mas com as devidas precauções, é possível adaptar-se sem grandes percalços.

