Lista de utilidades do WhatsApp aumenta e ninguém sabe

O WhatsApp é recheado de funcionalidades que auxiliam os seus usuários nas mais diferentes tarefas do cotidiano. Com as últimas atualizações — houve uma chuva de implementação de novas ferramentas. Em razão disso, milhares de usuários sequer fazem ideia de algumas dessas ferramentas tão úteis para o cotidiano. Veja algumas dessas ferramentas e a sua real utilidade para o dia a dia.

Mensagens temporárias

Trata-se de uma ferramenta semelhante a do Instagram. Notada através de um ícone de relógio que fica presente nas conversas, através dessas funções é possível ativar ou desativar as mensagens temporárias. Logo, é possível escolher se as mensagens e conteúdos enviados em um chat irão ficar permanentemente ou apenas durante um certo período — que pode ser de 1 dia, 7 dias ou 90 dias.

Qualidade das mídias

Algo que irrita bastante os usuários no WhatsApp é a qualidade das imagens enviadas e recebidas no aplicativo. Entretanto, agora é possível resolver isso com alguns passos. Nas configurações do dispositivo é possível escolher de maneira manual a qualidade das imagens.

Basta ir em “Armazenamento e Dados” e na opção de mídias alterar a qualidade de maneira imediata de cada foto enviada.

Silenciar chats

Muitos usuários entram em vários grupos a fim de conseguir se envolver com o máximo de conteúdo possível. Entretanto, na maioria das vezes é meio chato ficar direto aparecendo o pop-up de notificações. O WhatsApp permite que o usuário silencie chats — de contatos e grupos. Basta ir nas configurações da conversa, silenciar e escolher o período ou “até eu alterar novamente”.

Edição de mensagens

Sendo uma das funcionalidades mais recentes do aplicativo, é uma função que permite que os usuários editem as mensagens após elas terem sido enviadas. É uma opção que auxilia bastante na edição e mudança mediante cada alteração.

O usuário após editar a mensagem irá vê-la com uma notificação de editada. É possível transformar a fonte da mensagem em negrito, itálico, etc. É uma função muito utilizada mas desconhecida por muitos.

E por fim: o WhatsApp liberou a função de busca filtrada. Sendo possível pesquisar itens apenas dentro de um chat específico. Facilitando sua localização e evitando que demore alguns segundos até filtrar todos os conteúdos.

Todas estas atualizações já estão disponíveis?

Sim. Todas essas atualizações já estão disponíveis nas versões estáveis do aplicativo. Haja vista que o WhatsApp possui o seu programa Beta. Trata-se de um programa de testes que os usuários podem testar as novas funcionalidades do aplicativo antes de serem lançadas oficialmente.

Os usuários ganham pontos na plataforma juntamente ao suporte. Haja vista que os bugs apresentados são reportados para o WhatsApp e corrigidos logo em seguida. Quando a versão está quase perfeita: é disponibilizada para todos os usuários.

Por mais que ainda hajam bugs, é possível reportá-los também até que a versão esteja 100%. É recomendado sempre usar a última versão disponível do aplicativo nas lojas de apps de cada dispositivo.