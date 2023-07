“Enlouquecidas”: mulheres obrigam avião a pousar em BRIGA GENERALIZADA

Briga em avião termina mal – Um confronto explosivo entre duas passageiras resultou na necessidade de um pouso de emergência, transformando uma viagem de rotina da Filadélfia a Las Vegas em um episódio marcado pela agressão e caos. O avião, pertencente à companhia Frontier Airlines, foi palco de uma situação excepcional que causou perturbação e transtorno a todos a bordo.

A briga acalorada entre as mulheres obrigou o avião a fazer um pouso de emergência. Foto: divulgação

Briga generalizada em avião

As mulheres em questão foram caracterizadas como “enlouquecidas”, conforme relatado pelo New York Post. Um vídeo que circulou pela internet, capturado por um passageiro presente, atesta o estado agitado e agressivo das mulheres. Sentadas próximas uma da outra, ambas desencadearam uma briga que abalou o equilíbrio do voo.

Incomodados pelos gritos iniciais, os passageiros observaram a situação evoluir para uma luta física, enquanto as mulheres desconsideravam a presença e o bem-estar dos outros. Enquanto a tripulação da Frontier Airlines tentava contornar a situação e apaziguar as passageiras agressivas, o conflito se intensificou.

O episódio ocorreu na noite de uma terça-feira. Ainda permanece desconhecido o motivo que provocou tal conflito entre as mulheres. No entanto, não se pode negar a gravidade do incidente, uma vez que elas agrediram vários membros da tripulação que tentavam acalmá-las. Um passageiro inocente também acabou sendo ferido durante a confusão, até que uma comissária de bordo conseguiu separar as beligerantes.

Apesar dos esforços para separar as mulheres, o clima no avião continuou tenso. Mesmo a uma distância segura uma da outra, as mulheres continuaram a discutir e a trocar insultos. Essa tensão contínua fez com que o ambiente a bordo se tornasse insustentável.

Episódio perturbador

A passageira que capturou o incidente em vídeo falou com a estação KSNT sobre o quão perturbador o episódio foi. Os passageiros começaram a intervir, pedindo que as mulheres se calassem, à medida que seu comportamento se tornava cada vez mais exacerbado. A tranquilidade da viagem foi profundamente abalada por essa contenda, com os passageiros pedindo para que as mulheres se comportassem de maneira adequada e respeitassem a paz dos outros. Uma voz pôde ser ouvida no vídeo, alertando que uma das mulheres iria para a cadeia.

Diante do comportamento incontrolável das passageiras, a tripulação foi forçada a fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Denver. As mulheres foram escoltadas para fora do avião em meio a aplausos dos outros passageiros, trazendo algum alívio ao ambiente tenso.

Embora o voo tenha sofrido um atraso de uma hora devido ao incidente, após o pouso de emergência, os passageiros puderam finalmente viajar em paz até o seu destino. As consequências para as mulheres foram severas: seu comportamento agressivo e perturbador quebrou várias regras de conduta em voos, afetando negativamente o bem-estar dos passageiros e da tripulação, e resultou em sua prisão.

Essa situação evidencia a importância do respeito e da paciência ao viajar, uma vez que a tranquilidade de todos pode ser comprometida por atos impensados e comportamentos agressivos.

