Correios revela oportunidade de comprar MOTOS a partir de R$ 710,10

Leilão de motos do Correio – Em um cenário em que a mobilidade urbana se torna cada vez mais desafiadora, a motocicleta surge como alternativa prática e econômica. Uma excelente oportunidade surge para quem tem interesse em adquirir uma motocicleta sem comprometer o orçamento. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, amplamente conhecida como Correios, promoverá em breve um leilão com 25 motos disponíveis, com valores iniciais que começam em R$ 701,10.

Os Correios realizarão um leilão de motos na próxima semana, oferecendo uma oportunidade acessível para quem deseja adquirir uma motocicleta. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Motos do Correio serão leiloadas

Os veículos leiloados fazem parte da frota dos Correios em operação na região de São Paulo. Essa iniciativa de venda se alinha com a política de renovação da estatal, que tem como objetivo substituir os veículos antigos por modelos mais recentes, garantindo assim maior eficiência em suas operações.

Veja também: Ninguém esperava receber ESTE DINHEIRO do governo; pode comemorar

Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar do leilão organizado pelos Correios. A boa notícia é que os lances já estão abertos e podem ser realizados até as 9h (horário de Brasília) do dia 20 de julho. Para fazer um lance, os interessados devem acessar o portal de licitações do Banco do Brasil, buscando pelo número de lote 1003051.

No entanto, para poder participar do leilão, é necessário estar cadastrado no portal. Aqueles que ainda não possuem cadastro podem realizá-lo em qualquer agência do Banco do Brasil, onde receberão uma chave de identificação e senha para acesso ao sistema.

Os Correios também possibilitam que os interessados visitem os veículos antes do leilão. As visitas devem ser agendadas através do e-mail josecamara@correios.com.br ou pelos telefones (11) 2155-6510, 2155-6515, 2155-6826 ou 2155-6837. As visitas podem ser realizadas até o dia 19 de julho, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), entre as 9h e as 12h e das 14h às 16h, na Rua Arari Leite, 628, bairro Vila Maria, em São Paulo.

Dados promissores

Em relação ao mercado de motocicletas no Brasil, os dados são bastante promissores. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram vendidas mais de um milhão de motocicletas de janeiro a novembro de 2022. No primeiro trimestre de 2023, houve um aumento expressivo de 29,97% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O crescimento das vendas também se reflete no número de motos emplacadas. No primeiro trimestre de 2023, 357.062 motos foram emplacadas em todo o país. Apenas em março deste ano, foram 145.945 emplacamentos, um aumento de 32,60% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Portanto, se você está pensando em adquirir uma motocicleta, esta é uma excelente oportunidade. O leilão dos Correios pode ser uma alternativa para quem busca uma moto em bom estado e por um preço acessível. E com o mercado de motos em alta, adquirir uma moto no leilão pode ser uma opção ainda mais atraente.

Veja também: Ar-condicionado ficará mais barato no governo LULA; quanto vai custar?