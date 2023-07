VIAGEM FANTASMA é o novo golpe aplicado no app Uber; entenda

Golpe no Uber – A segurança é um dos pontos cruciais para a escolha do meio de transporte e, em tempos de conexão constante, os aplicativos de transporte particular ganharam popularidade, proporcionando comodidade e praticidade. Entretanto, em meio a essa era digital, os usuários precisam estar atentos às armadilhas online. Um exemplo recente de preocupação é a ocorrência de golpes praticados por motoristas do aplicativo Uber, que se utilizam de um código de segurança para realizar corridas sem os passageiros, alterando as tarifas das viagens.

O golpe do código de segurança na Uber ocorre quando os motoristas pedem o código aos passageiros pelo chat e, em seguida, alteram o percurso da viagem, cobrando um valor maior sem que o passageiro esteja presente. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Uber esclarece notícias sobre golpe no aplicativo

Esse golpe, conhecido como “golpe do U-Código”, é executado manualmente pelos condutores. A funcionalidade U-Código foi projetada para aumentar a segurança dos usuários do aplicativo Uber. O sistema funciona de maneira bastante simples: é um código de quatro dígitos enviado ao passageiro, que deve ser fornecido ao motorista no momento do início da viagem, visando confirmar a presença do cliente no veículo.

No entanto, esse sistema de proteção tem sido usado de forma maliciosa. Antes mesmo de chegar ao local para apanhar o cliente, o motorista solicita o código de segurança através do chat do aplicativo. Uma vez que o cliente informa o código, o motorista insere-o no aplicativo, como se o passageiro já estivesse no carro, e inicia uma viagem fictícia, modificando o trajeto original.

O golpe se estende ao fato de que a corrida é realizada sem a presença do cliente, que é obrigado a pagar um valor superior ao da viagem original, uma vez que o custo das corridas no Uber é diretamente influenciado pela distância percorrida. A execução desse golpe ocorre sem que haja nenhuma intervenção ou bloqueio por parte do aplicativo.

A situação gerou uma onda de reclamações no Twitter, com diversos usuários relatando terem sido vítimas do mesmo tipo de fraude. Essa prática desleal não apenas prejudica os passageiros financeiramente, mas também arranha a imagem e a confiança na Uber como plataforma de transporte segura e confiável.

Nota da empresa

Confrontada com a situação, a Uber emitiu uma nota comprometendo-se a atualizar e fortalecer as medidas de segurança para proteger a plataforma e seus usuários. A empresa deixou claro que está empenhada em combater essa prática e que busca melhorias para evitar futuras ocorrências.

Porém, enquanto essas melhorias não são implementadas, os usuários do aplicativo devem ficar atentos para não caírem no golpe. A recomendação é que o código seja informado verbalmente e somente quando o passageiro já estiver dentro do veículo. Uma outra alternativa é desativar a opção do código de segurança nas configurações do aplicativo.

Portanto, o caso serve como um alerta para os usuários do Uber e de outros aplicativos de mobilidade urbana, que devem sempre buscar informações e se atentar a possíveis vulnerabilidades e brechas que podem ser exploradas por golpistas. A tecnologia veio para facilitar nossas vidas, mas seu uso exige atenção e cautela.

