Existem inúmeras modalidades de empréstimo — quando se trata de profissionais autônomos as possibilidades acabam sendo um pouco reduzidas. Mas mesmo assim ainda ficam três modalidades populares: empréstimo pessoal, crédito pessoal e microcrédito. São opções distintas entre si, e possui como distinção na grande maioria das vezes o valor disponibilizado e a taxa de juros. Saiba como funciona o empréstimo para autônomo e conheça um pouco sobre as modalidades existentes.

Passo a passo para pedir seu EMPRÉSTIMO como autônomo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o empréstimo para autônomo?

Cada empréstimo possui uma taxa de juros diferentes. Logo, é interessante saber a diferença entre cada modalidade e porcentagem de juros presente em cada uma delas. O empréstimo para autônomo pode ser um pouco mais difícil de conseguir — é necessário comprovar renda estável na maioria das vezes.

O autônomo poderá contratar o empréstimo de algumas maneiras, o valor na maioria das vezes não ultrapassa os R$ 10 mil e tem até 24 meses para ser pago. De acordo com a modalidade escolhida. Por exemplo: empréstimo pessoal.

Por ser um empréstimo para autônomo, tudo indica que seja mais difícil conseguir juros menores. Haja vista que há o risco de inadimplência para a instituição financeira. Por esse motivo, é importante conhecer as opções disponíveis e desse modo escolher a mais acessível para o uso.

Leia mais: Bolsa auxílio de R$ 1 MIL da Caixa está com inscrições abertas

Estas são as modalidades disponíveis

Dentre as modalidades abaixo, há uma que não será apresentada mas funciona tal como o empréstimo pessoal. Entretanto, é usado como garantia algum item do cliente. Trata-se do empréstimo com garantia de automóvel ou imóvel. A vantagem é que as parcelas e taxas de juros são reduzidas e menos caras.

Microcrédito: é um empréstimo voltado para os autônomos que são donos de seus próprios negócios (há aqueles que somente prestam serviços). O intuito desse microcrédito é incentivar o crescimento do negócio e desse modo conseguir entregar valores mais altos e taxas menores. Geralmente são oferecidos por instituições de crédito públicas.

Crédito pessoal: É semelhante ao microcrédito, entretanto, este empréstimo pode ser usado para qualquer finalidade. Não é necessário comprovar o seu destino final. Lembrando que é necessário que haja o comprovante de renda atualizado — que no caso dos autônomos é o histórico bancário.

Empréstimo pessoal: Trata-se do mesmo crédito pessoal, só que oferecido por bancos e não instituições financeiras. Há um outro segmento que foi citado acima que é o empréstimo com garantia de algo. É o melhor método de autônomos negativados conseguirem obter algum valor emprestado. Caso contrário, as chances são mínimas em razão do risco da inadimplência.

Portanto, verificando a melhor modalidade. É necessário apenas fazer uma pesquisa de mercado e visualizar os bancos que disponibilizam essas funcionalidades para seus clientes.

Leia mais: Há uma maneira de manter o Bolsa Família sem redução de 50%; veja quem está na lista