Universidade brasileira anuncia GRANDE PRESENTE para idosos brasileiros

O Público idoso, por diversas vezes, são deixados de lado por vários setores do país, entretanto, para valorizar esse público, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, decidiu liberar um super presente para eles, para ter direito, é preciso ter no mínimo 60 anos, vale lembrar, que o propósito da faculdade é realizar a inclusão dessas pessoas e permitir que elas realizem alguns sonhos particulares, entenda.

Universidade brasileira acaba de lançar uma grande surpresa para os idosos, confira | Imagem de ❄️♡💛♡❄️ Julita ❄️♡💛♡❄️ por Pixabay

Qual o presente que a universidade liberou?

O presente em questão é a chance de cursar cursos de maneira totalmente gratuita. Os cursos fazem parte do cronograma de atividades da universidade que é voltado para pessoas idosas. As inscrições irão ocorrer até o dia 26 de julho.

As vagas serão para vários cursos que irão comentar no próximo semestre, o local das atividades será a Cidade Universitária e nos Câmpus de Coxim, Três Lagoas e Aquidauana.

Vale lembrar que os cursos serão ministrados por professores, técnicos e estudantes da faculdade, além de colaboradores voluntários.

Quais os cursos estão sendo ofertados?

Os cursos são voltados para áreas que incentivam a vida em sociedade do idoso e o autocuidado, a saber, eles são:

Horta comunitária;

Dança de salão;

Teatro;

Coral;

Envelhecimento ativo;

Informática básica;

Saúde bucal;

Conhecimento sobre medicamentos.

Através do site UnAPI da UFMS, os interessados podem conferir os dias e horários que irão ocorrer as atividades. Vale lembrar que o preenchimento das vagas irá ocorrer de acordo com o interesse de cada pessoa.

Como se inscrever nos cursos?

A depender do campus onde o interessado quer realizar os cursos, a inscrição pode variar um pouco. No caso das atividades que acontecem na Cidade Universitária de Campo Grande, é preciso procurar a secretaria da UnAPI, que está localizada no andar térreo do Complexo EaD e Escola de Extensão, na própria universidade.

Já no caso de Coxim, a inscrição precisa ser feita no período matutino na sede do Centro de Convivência do Idoso/Conviver, já no período vespertino, na sede do Campus da UFMS, caso a pessoa não consiga comparecer nos locais, pode optar pela inscrição online.

Por fim, para as atividades que irão acontecer no campus da UFMS de Aquidauana, é possível se inscrever diretamente pelo portal da UnAPI ou presencialmente no endereço: Rua Oscar Trindade de Barros, 740, Bairro da Serraria. Já para as atividades em Três Lagoas, as inscrições são apenas online.

Como salientado, todos os cursos visam cuidar do idoso e permitir que ele tenha uma vida melhor e em sociedade, entretanto, caso seja do interesse dele, há como pegar os conhecimentos obtidos e até mesmo empreender. Como no curso de horta, é possível aprender todos os princípios e após isso, abrir um pequeno negócio comunitário para ele mesmo tomar a frente.